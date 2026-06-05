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Военни помагат след наводнението в село Тича

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Военни помагат на хората от село Тича, община Котел Снимка: МО

Група от 35 военнослужещи от състава на 13 бригадно командване от Сухопътните войски от 08.30 ч. оказват помощ на населението в село Тича, община Котел, където в следствие на обилните дъждове река Черна излезе от коритото си вчера, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Групата от състава на 13 бригадно командване – Сливен е задействана след получено искане от областния управител на област Сливен. Военнослужещите участват в дейностите по отводняване и разчистване на засегнати обекти, в координация с представители на държавната и местната власт и екипите на „Пожарна безопасност и защита на населението".

Българската армия ще продължи да оказва помощ и ще остане в готовност за оказване на съдействие в районите, където е необходимо, уверяват от военното министерство.

Военни помагат на хората от село Тича, община Котел Снимка: МО

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