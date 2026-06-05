Шишков: Сглобката е сглобила незаконния град във Варна

Сглобката е сглобила този незаконен град. Това според мен е освен политическа сглобка, но и сглобка на икономическо и криминално ниво. Когато 2023 г. започва всичко това, кметът е от една политическа сила, после се появява кмет от друга политическа сила и всичко се продължава. Тоест имаме наслагване в закононарушенията - издаване на удостоверения за търпимост с невярно съдържание, започване на строителство. През цялото това време услужливо не са искали да видят по никакъв начин това, което хората са започнали да виждат, започнали са жалби. Администрацията не е реагирала, допуснато е изменение на ПУБ. Няма никакво основание на бъде допуснат при положение, че вече има констатирано незаконно строителство.

Това коментира регионалният министър Иван Шишков в парламентарните кулоари във връзка с откритите незаконни постройки във Варна.

"Отговорността за този казус е на Община Варна. Сглобката е действала с предаването на властта във Варна от 2023 г. и разбира се с управлението на национално ниво. Иван Портних и Благомир Коцев имат отговорност. Продължава да се разследва случая с ВиК, защото имаме услужливо затваряне на очи. Имало е и проблеми с РИОСВ, имало е мащабно, организирано невиждане по въпроса", отбеляза той и увери, че уволнения от страна на министурството ще продължи да има, от страна на сегашния кмет на Варна - не знае.

"Правомощията за премахването на незаконното строителство е на кмета на Варна. Виждахме се, казах му че това е много належащо, защото това е закона. В момента ДНСК и кадастъра правят много сериозни, масирани проверки в периода от 2023 г. до сега колко удостоверения за търпимост са издавани. Мащабите на това беззаконие не знаем дали ще стигнат само до този незаконен град, може да видим и още такива случаи", смята той. Проверявали се всички райони във Варна.

"Собствениците на имотите, трябва да си потърсят правата от фирмата, която им е продавала тези строежи фантоми. В основната си част, където хората живеят са в една сграда, в която има разрешение за строеж от 2022 г., затова че е променено предназначението на тази сграда в жилищна и хората, които обитават тази сграда, тя не подлежи на премахване. Основната част от хората няма да биват засегнати", разясни министърът.

"Държавата ще направи всичко възможно всеки, който е участвал в това мащабно закононарушение да си понесе отговорността", даде да се разбере той.

На въпроса дали има политически лица, които са си купили имот там, той каза, че не знае.

Министърът припомни, и, че вчера е дал на прокуратурата два сигнала - единия за "Хемус", а втория за манипулиране на обществени поръчки. По първия случай е замесен бившият регионален министър Иван Иванов, замесени са тогавашното ръководство на АПИ, както и дружеството „Автомагистрали". Втория казус също бил от периода на правителството на Росен Желязков.

„При четвъртия лот на „Хемус" имаше незаконно строителство. Министърът издава разрешение за строеж все едно няма никакво незаконно строителство. След като се издава разрешението за строеж, „Автомагистрали" и АПИ заплащат на същите тези хора", разказа той още снощи пред БиТиВи.

„Вторият сигнал е още по-лош. В момента под риска са 127 милиона евро по европейските програми за среден и малък бизнес, защото тогавашният зам.-министър е спомогнал да се манипулират обществени поръчки. Тези нарушения са констатирани от нашите европейски партньори. Тези поръчки са спрени от служебния кабинет", допълни той.