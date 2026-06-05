Откриха нов дом за стари хора в Разлог

Новоизградената сграда на Дом за стари хора „Свети Димитър" в Разлог бе открита от кмета на общината Красимир Герчев и зам.-министъра на труда и социалната политика Надя Клисурска. Сградата е един от най-модерните социални комплекси в региона, реализиран със средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

Водосвет за здраве и благоденствие отслужи отец Димитър Русков. Сградата е изградена върху терен с обща площ от 5002 кв. м, а разгънатата застроена площ е 1445,63 кв. м. Комплексът е проектиран така, че да осигурява комфортна, сигурна и достъпна среда за своите обитатели. Изградени са асфалтови алеи, входове за пешеходци и автомобили, паркоместа, зелени площи и беседки, които допринасят за уютната атмосфера.

Домът е на три етажа и разполага със съвременни пространства за социални дейности, рецепция, стая за посетители, зала за физическа активност, трапезария със собствена кухня, медицински кабинет и перално помещение. На втория и третия етаж са разположени 12 двойни стаи със самостоятелни санитарни възли и тераси, както и три апартамента за семейни двойки.

Сградата е оборудвана с модерна отоплителна система чрез термопомпи и конвектори, а придвижването между етажите е осигурено чрез асансьор и стълбище, гарантиращи пълна достъпност за потребителите.

По време на официалната церемония кметът на община Разлог подчерта значението на новия социален проект за местната общност. „Днес не откриваме Дом на старостта. Откриваме дом на Човечността. Дом на надеждата, че тези, които обичаме и които са ни дали най-доброто от себе си, заслужават достойни старини.

Този дом е поредна огромна стъпка в развитието на социалните услуги в община Разлог – в името на добротата, в името на по-добрия живот на нашите родители. Не е най-важно, че сградата разполага със съвременни удобства и условия. По-важното е, че тук възрастните хора ще живеят достойно, спокойно и сигурно. А още по-важно е, че за тях ще се грижи екип от професионалисти с големи сърца, които обичат своята работа", заяви кметът.

30 възрастни хора вече ще живеят в модерна, безопасна и уютна среда, съобразена с всички съвременни стандарти за социални услуги.