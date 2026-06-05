Десислава Петрова: Предприели сме постъпки за екстрадицията на Стоян Мавродиев

Мога да потвърдя информацията, че Стоян Мавродиев е задържан в Сърбия. Казахме, че сме предприели конкретните постъпки, за да бъде екстрадиран. Решението зависи от компетентните власти там. Ние от наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим. Това каза зам. градската прокурорка на София Десислава Петрова по повод задържането на бившия шеф на Българската банка за развитие. Мавродиев е обвинен по тяхно дело за отпуснат кредит от 150 млн. лева на Румен Гайтански, който не бе върнат. С 30 млн. лв. от парите беше погасен дълг на ТЕЦ "Варна", тогава собственост на Ахмед Доган, към банката на Фуат Гювен. Кредитът от държавната банка е отпуснат с подписа на Мавродиев. Той бе в неизвестност от средата на август 2024 година.

Нека да видим как ще се развие процедурата по екстрадиция, отговори тя на въпрос какво ще предприеме държавното обвинение, ако Сърбия откаже да ни го върне. Запитана дали Гайтански още е обвинен, тя отговори, че няма данни извън изнесените вчера за предприети действия по екстрадиция. Производството не е внесено в съда, защото лицето се издирваше до вчера, каза Петрова на въпрос защо делото още се разследва. И посочи, че по производството се работи, макар че винаги имало мнение, че прокуратурата не работи.