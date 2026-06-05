ПП защитава кмета на Варна, държавата и ГЕРБ били виновни за строителството в "Баба Алино"

Държавата или съзнателно е отсъствала, или тайно е подпомагала мегапроекта за незаконния мистичен горски рай на корпорацията КУБ. А това очевидно се е случвало с висша политическа протекция, която няма как да дойде от управляващите тогава ГЕРБ и ДПС, заяви Владислав Величков

Пламенна защита на настоящото ръководство на община Варна удари от парламентарната трибуна депутатът от "Промяната" Владислав Величков. С декларация от името на парламентарната си група той обясни, че вината за незаконното строителство в местността "Баба Алино" неправилно се

Вината на случилото се била заради бездействието на държавата и институциите.

"Води усилена и подмолна кампания за всичко случващо се да бъде обвинен кмета на Варна, като се избегне ловко въпросът защо скандално са бездействали почти всички контролни институции, правозащитни и правоохранителни органи и защо ДАНС е позволила и на практика благословила разрастващите незаконни дейности, като е отменила заповедта за експулсиране на основния инвеститор в тези обекти, съсобственикът на корпорация КУБ, украинският гражданин от руски произход Олег Невзоров", започна защитната си реч юристът.

И настоя, че началото на тази "безпрецедентна сага на беззаконие и политически чадър" е поставено през 2021 г. Тогава, чрез заменка в общината, управлявана повече от 15 г. от ГЕРБ, фирма придобива огромен терен в територия на горския фонд, където строителството е абсолютно забранено. Направена е и промяна на предназначението на земята. След това корпорация КУБ изкупува терена. "Сагата продължава с издаването на три удостоверения за търпимост от главния архитект на район Приморски през май 2023 г., чрез които се придава статут на привидна законност на 21 сгради в този парцел, 19 от които са построени след 2021 г.", настоя той.

Величков видя "нотариални декларации с невярно съдържание", според които строителството е започнало през 2021 - по времето, в което кмет е Иван Портних от ГЕРБ. "Портних лъже, че до края на мандата му там сгради не е имало, а само празен терен с две постройки от соца", заяви депутатът. Така де факто било узаконено строителството и започнало изсичането на гората. Поетапното нанасяне на сградите в кадастъра пък се случило се под "невиждащия поглед на държавните контролни органи, ситуирани към министерството на регионалното развитие на правителството на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН".

Депутатът обвини и варненската прокуратура, че е бездействала през цялото време - едва през май 2026 г. е изпратила сигнално писмо до регионалната строителна камара с предупреждение за незаконно строителство.

"Интересни са и непоследователните действия на ДАНС. Въпреки активните действия в началото на строителството, когато са сезирани от регионалната дирекция по горите. Изпратен е доклад до премиера, президента и председателя на НС, както и до и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов с данни за извършени престъпления със строителството", каза Величков. И обвини Сарафов, че не е упражнил правомощията си по надзора за законност.

И натърти, че през цялото това време държавата се управлявала от кабинета на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН.

"Зад всичко това е стояла държавата, а не общината, която със скромните си възможности се е опитвала да го спре", защити той местните власти и макар да не го спомена - настоящият кмет Благомир Коцев, който бе депутат от ПП. "Възраждане" пък също не виждали темата до септември 2025 г. Все пак призна, че от партия 11 пъти са се опитали да свикат заседание на комисията за спецслужбите, на която да изслушат тогавашния и.ф. шеф на ДАНС Деньо Денев по темата. "Това ясно показва кой е прикривал престъпната схема. като добавим факта, че едно от рекламните лица на КУБовата кампания е млада госпожица от партията на скандално известния мастит бизнесмен Даниел Славов - Дънката, помагал на дълго ГЕРБ за избори, нещата стават още по ясни", каза Величко.

Добра дума имаше само за дейността на регионалната дирекция по горите и кметът на Варна Благомир Коцев, който "дори от ареста" опълномощава директора Александър Драгнев да се спре строителството на 5 едноетажни сгради. Същият, който сега бил уволнен от общината, защото не приложил заповедта. Активността на "Възраждане" била след като Коцев поискал спиране на строителството.

"Държавата или съзнателно е отсъствала, или тайно е подпомагала мегапроекта за незаконния мистичен горски рай на корпорацията КУБ. А това очевидно се е случвало с висша политическа протекция, която няма как да дойде от управляващите тогава ГЕРБ и ДПС. Най-активни в затварянето на очи, или косвено подпомагащи действията на корпорацията са били прокуратурата с бездействието си и ДАНС с избирателните си действия", настоя адвокатът.

За дънките отричат по съветски модел, но нямат нищо против да ги носят, вметна той.

Зам.-председателят на "Възраждане" Петър Петров пък поиск апроцедура и настоя ръководството на парламента да обясни на новите народни представители какво се е случвало в предходното НС.

"11 поредни седмици нашият председател бе заложил точка за изслушване на и.ф. шеф на ДАНС Деньо Денев с предмет дейността на украинската групировка КУБ. 11 поредни пъти мнозинството на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН саботираше кворума и не допусна провеждането на комисията, председателствана от представител на "Възраждане?" ,заяви той. Наложи се Стою Стоев от ПП да му напомни, че по новия правилник депутатите нямат право на процедури, след изчитането на декларация.