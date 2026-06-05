Разкриха група за престъпления против околната среда и пране на пари в Пловдив

Внасяли и продавали опасни газове и вещества от Китай, изпрали 1 548 052 евро

Престъпленията са извършвани и извън България

Окръжната прокуратура привлече двама обвиняеми - на 44 и 51 г., за това, че от началото на 2024-а до 2 юни 2026 г. са участвали в организирана престъпна група с цел пране на пари, данъчни престъпления и престъпления против околната среда в Пловдив и областта. Спрямо по-младия е повдигнато и обвинение и за пране на пари в размер на 1 548 052 евро. В групата са участвали и други лица, съобщиха от прокуратурата.

Част от престъпленията, от които са генерирани значителни финансови ресурси, са извършвани в чужбина. Те са свързани с избягване на заплащането на дължими митнически сборове за стоки от Китай - хладилен газ (фреон). Това ставало чрез документи с невярно съдържание за произход, количество и качество на стоките. Също така и с внос, съхранение, търговия и разпространение на територията на страната и други държави от ЕС, на значителни количества флуоросъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества, които се отделят при употребата на фреон, в нарушение на Регламентите на Европейския съюз. Данъчните престъпления са извършени на територията на Република България.

Продължават активни действия по разследването. Спрямо един от обвиняемите днес е внесено искане в Окръжния съд за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража", като магистратите ще решат дали да го пуснат в 15 ч.