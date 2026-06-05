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Арестуваха мъж за кражба на две коли в село Българско Сливово

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Белезници СНИМКА: Pixabay

Служители на полицейското управление в Свищов задържаха 45-годишен мъж противозаконно отнел два леки автомобила, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Мъжът е криминално проявен и многократно осъждан. В хода на разследването са събрани достатъчно данни, че на 2 и 3 юни тази година в село Българско Сливово задържаният противозаконно е отнел два леки автомобила, паркирани на различни адреси в селото, а по-късно ги изоставил.

След доклад на материалите в прокуратурата, в четвъртък той е привлечен в качеството на обвиняем, съобщи БТА. 

Мярката му за задържане от 24 часа е удължена на 72 часа.

През месец май мъж на 31 години от Стара Загора бе задържан за отнемане на чужд автомобил в Банско.

Белезници СНИМКА: Pixabay

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