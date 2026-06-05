Деца на 15 и 12 г. откраднаха кола и я блъснаха в ограда

Непълнолетни са управлявали лек автомобил във Върбица, ударили са ограда на имот, няма пострадали, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Мъж на 62 г. от Върбица е подал сигнал в Районно управление Велики Преслав, че на 4 юни около 2:30 часа автомобилът му, „Фолксваген Голф“ с шуменска регистрация е отнет противозаконно. В хода на извършена незабавна проверка е установено, че деца от Върбица се качили в лекия автомобил, с оставен на таблото ключ са задвижили превозното средство и малко след това леко са ударили ограда на имот на ул. “Септемврийско въстание“ в града, посочиха от полицията.

Работата с непълнолетния на 15 г. и пътника на 12 г. продължава инспектор от Детска педагогическа стая при Районно управление Велики Преслав. Предстои издаване на актове за установени административни нарушения по Закона за закрила на детето. Автомобилът е върнат на собственика, допълниха от пресцентъра на ОД на МВР - Шумен, цитирани от БТА.