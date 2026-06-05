Арестуваният съдебен заседател от Бургас натрупал над 100 000 евро от измами

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Прокуратурата ще иска най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража"

Арестуваният в Бургас съдебен заседател се разследва за мащабна измамна схема, при която десетки хора са били въвличани през социалните мрежи във финансови операции, съобщиха на извънреден брифинг полицията и прокуратурата.

Ужилените са предимно хора, търсещи помощ при имотни спорове, проблемни кредити или съдебни дела.

Чрез няколко профила Пламен Д.се представял за финансов експерт с познания в банковото кредитиране и в правораздаването. В някой от случаите твърдял, че е магистрат или адвокат, който имал влияние върху изхода на съдебни дела и административни процедури.

Съдебният заседател намирал жертвите си основно във фейсбук, но ползвал и други социални мрежи. Провеждал продължителна комуникация, успявайки да изгради доверие до такава степен, че потърпевшите предоставяли лични данни, документи и достъп дори до банковите си сметки.

Мъжът е избягвал лични срещи и е поддържал комуникация предимно по телефон и интернет.

По данни на разследването първоначалните суми, искани от жертвите, били между 300 и 600 лв. На по-късен етап те били успешно манипулирани да теглят кредити, с чиято помощ уж щели да се решат техни съдебни или финансови проблеми.

До момента са установени десет пострадали лица, а щетите са за над 100 000 евро. При един от случаите едно физическо лице се оказало с 21 кредита на стойност близо 50 000 евро, уточниха разследващи.

Извършени са претърсвания на два адреса, иззети са компютри, мобилни телефони и електронни носители на информация.

Проверява се дали сред потърпевшите има лица, свързани с дела, по които задържаният е бил съдебен заседател.

От прокуратурата призоваха всички граждани, които са станали жертва на измама от задържания съдебен заседател, да подадат сигнали. В 16 ч днес държавното обвинение ще поиска най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".