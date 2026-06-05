Над 20 сигнала за бомби в училища проверява полицията в Сливенско

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Над 20 злоумишлени сигнала за поставени взривни устройства в училища в Сливенско са получени през последните дни, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Сигналите са за учебни заведения в Сливен, Нова Загора и други населени места в областта. След проверки, извършени по установения протокол, е установено, че те са недействителни и не са открити опасни предмети или вещества.

По случаите са образувани досъдебни производства. Работата по установяване на произхода на сигналите продължава, пише БТА.

През последните дни по електронна поща бяха изпратени заплахи до училища в Нова Загора, Сливен и селата Гавраилово и Селиминово. И в тези случаи проверките не установиха наличие на взривни устройства.