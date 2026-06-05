Контрабадни златни накити за над 100 хил. евро задържаха на "Капитан Андреево"

Над 850 грама контрабандни златни изделия на стойност над 100 хил. евро задържаха митническите служители на граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево" при проверки на две превозни средства, съобщиха от регионалния пресцентър на Агенция "Митници" в Свиленград. По единия от случаите прокуратурата привлече като обвиняем 50-годишен турски гражданин, шофьор на товарен автомобил, уточниха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив.

На 3 юни на граничния пункт пристига товарен автомобил с чужда регистрация. Шофьорът – турски гражданин, представя редовни документи за превозваната стока – алуминиеви рафтове, от Турция през България за Германия. След анализ на риска митническите служители селектират превозното средство за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия, в шофьорската кабина под спалния дюшек и в хладилна чанта с хранителни продукти, са открити общо три кутии с изделия от жълт метал. Според извършената от вещо лице експертиза откритите накити са от 14- и 22-каратово злато с общо тегло 538 грама на стойност 74 106,50 евро. Контрабандните златни накити и товарният автомобил са задържани, допълниха от митницата. СНИМКА: Агенция "Митници"

По образуваното досъдебно производство водачът Г.К. е привлечен към наказателна отговорност и спрямо него е взета мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на две хиляди евро, както и забрана за напускане на пределите на страната.

При другия случай митническите служители откриват 319,9 грама златни бижута в дамската чанта на пътничка, влизаща в страната с лек автомобил от Турция. Стойността на иззетите недекларирани златни накити според експертизата на вещото лице е 34 990 евро. На нарушителката е съставен акт.

Предходният случай на установена контрабанда на злато през "Капитан Андреево" бе на 8 май, когато 44-годишен турски гражданин бе уличен за незаконен пренос на изделия, кюлчета и монети от благороден метал с общо тегло 1336,35 грама на стойност 113 066 евро.