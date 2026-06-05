Хванаха жена в Шумен да шофира на кокаин, в колата й имало метамфетамин

Жена на 26 години от Шумен е задържана за държане с цел разпространение на наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен.

Около 0:40 ч. днес, в хода на специализирана полицейска операция за противодействие, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, свързани с наркотични вещества, за проверка на ул.“ Марица“ в Шумен е спрян водач на лек автомобил "Мерцедес" с шуменска регистрация. Зад волана е била 26-годишна жена от Шумен. Тествана е за управление след употреба на наркотични вещества и техни аналози, отчетена е положителна на кокаин проба, съобщава БТА.

Криминалисти са открили в автомобила около 45 грама бяло кристалообразно вещество. При полевия наркотест е реагирало на „метамфетамин“. Случаят е докладван на дежурен прокурор в Окръжна прокуратура – Шумен. 26-годишната жена е дала кръвна проба за химичен анализ, след което е задържана за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен.

Автомобилът, собственост на 59-годишен местен жител, не е иззет. Работата по образуваното досъдебно производство продължава, допълниха от пресцентъра на полицията в Шумен.

На 4 юни т.г., мъж на 42 години от Шумен е привлечен към наказателна отговорност от Окръжната прокуратура в града за държане на различни видове наркотични вещества без надлежно разрешително с цел разпространение. Криминалисти от полицейското управление в Шумен задържаха през месец май т.г. 21-годишен младеж от града за притежание на наркотици в хода на специализирана полицейска операция за противодействие, пресичане и разкриване на престъпления, свързани наркотични вещества.