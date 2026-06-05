Радев: Скритият дефицит са фактури за над 2,2 млрд. евро за дейности, които не са платени

Препоръката на ЕК за започване на процедура по свръхдефицит срещу България е красноречива оценка за всички предишни управления, които се стремяха да поддържат 3% дефицит, но с различни гимнастики с бюджета. А именно - чрез декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне на плащанията по ДДС, изземване предварително на дължимите данъци за предишни години, които се прехвърлят именно в настоящите времена, както се случи с данъците за банките. При това с големи харчове, и то за съмнителни обществени поръчки с завишени цени. Така че това е резултатът от тази политика, който виждаме и до днес. Това заяви премиерът Румен Радев в Черна гора, където участва в срещата на върха ЕС-Западни Балкани.

Той изрази надежда, че партиите в парламента ще проявят реализъм и конструктивност, така че с общи усилия да се оздравят публичните финанси.

Премиерът коментира и изнесените от финансовия министър данни за разминаване в данните за дефицита между Брюксел и София заради некоректно подадени данни от предходните управления. "Има голямо разминаване и то е защото през последните няколко години имаме отлагани плащания, които се прехвърлят за следващата година. Това са така наречените скрити разходи, които помпат скрития дефицит", обясни той.

Изплуват фактури от минали години за извършени дейности, които не са платени. "И те са на огромна стойност - за над 2 милиарда и 200 милиона евро. Така че тези разходи първо трябва да бъдат покрити. Именно това е скритият дефицит", подчерта отново премиерът.

По отношение на ареста на бившия шеф на ББР Стоян Мавродиев в Белград Радев заяви, че в четвъртък вечер е разговарял с президента на Сърбия Александър Вучич. "Имам неговите уверения, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към исканата от нас екстрадиция", заяви той.

Премиерът Радев коментира и по основните теми на форума в Черна гора, които включват разширяването на съюза, интеграцията на района чрез Плана за растеж и укрепване на сигурността във връзка с киберзаплахи, хибридни атаки и дезинформация.

По отношение на разширяването на ЕС министър-председателят изтъкна, че позицията на България е много ясна. "Продължаваме да отстояваме тезата, че разширяването трябва да става на принципа на собствените заслуги. Това означава дълбоки реформи в правосъдието, върховенството на правото, човешките права и изграждането на отношения на добросъседство. Нашата позиция е, че не трябва да пренасяме унаследени политически и исторически проблеми вътре в Европейския съюз", подчерта той.

По думите му София приветства прогреса, който е направен от домакините на форума Черна гора, и оценява високо усилията, които полага Албания за напредване към членство. "Пожелаваме и на другите държави да полагат същите усилия, за да получат сходен резултат", каза Радев.

Радев изтъкна, че днешната среща е важна и за страната ни, която "винаги е била основен двигател на процеса на разширяване и интеграция на Западните Балкани". "Вярваме, че това е инвестиция в нашата сигурност и допринася за разширяването на общото европейско пространство на стабилност и просперитет", изтъкна той.