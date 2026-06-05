Девет двойки избраха символичните дати 06.06.2026 г. и 26.06.2026 г. за сватбения си ден в Търговище

Четири двойки ще сключат брак в Търговище на 06.06.2026 г., а други пет – на 26.06.2026 г., съобщават от отдел ГРАО в община Търговище, цитирани от общинския пресцентър. От там поясняват, че четири от тези сватби ще се състоят в ритуалната зала, три - в общината и две – с изнесен ритуал на посочено от младоженците място.

Началникът на отдела Силвия Георгиева обяснява, че датите с повтарящи се цифри традиционно привличат по-голям интерес сред бъдещите младоженци.

„Освен че такива дати се запомнят лесно, те често се свързват със символика за единство, хармония и успешен съвместен житейски път. Това е и причината в такива дни интересът към сключването на граждански брак обичайно да бъде по-голям", казва Георгиева.

Общият брой на заявките са сключване на брак през юни до момента са общо 16. От началото на годината брак на територията на общината са сключили 63 семейства. Броят им същият като този на подписалите през първата половина на 2025 г.

От пресцентъра припомнят, че общо 317 брака са вписани в регистрите на администрацията през миналата година. От тях 174 са сключени на територията на общината, а 143 – в чужбина, като брачните свидетелства са пресъставени тук.