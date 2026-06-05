Ден на траур в памет на загиналия от мълния в Кресна.

Ден на траур е обявен в община Кресна със заповед на кмета Николай Георгиев. Събота, 6 юни, е обявен за ден на траур в памет на Йордан Валериев Цветков, на 35 години, от с. Сливница.

В четвъртък около 10,30 ч. 35-годишният мъж от с. Сливница загина, ударен от мълния в близост до Кресна при новоизграждащия се обходен път. Той е бил с още двама свои колеги, които са невредими. Цветков с колегите си били на строителната площадка на бъдещия обходен път на Кресна, за да планират изграждането на кофраж. И тримата са служители на строителната фирма, работеща по проекта. Времето рязко се влошило, завалял проливен дъжд, придружен от силни гръмотевици и светкавици. Тримата мъже ръгнали към автомобила си, за да се скрият.

Двама от тях успели да се качат в колата. В момента, в който Йордан отворил вратата, бил ударен от мълния и загинал на място. Другите двама не са пострадали.

В събота националното знаме, знамето на Европейския съюз и знамето на Община Кресна ще бъдат спуснати наполовина. Забранява се провеждането на публични тържества, празнични ритуали, спортни и развлекателни мероприятия през целия траурен ден.

Предварително организираните събития, които не могат да бъдат отменени, следва да бъдат съобразени с обявения траур и да започнат с минута мълчание в памет на починалия.