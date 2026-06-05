И ДПС искат промени в ръководството на НЗОК

След като по-рано днес ДБ поискаха оставката на подуправителя на Здравната каса Момчил Мавров, същото направиха и от ДПС. Освен това от партията на Делян Пеевски направиха и заявка, че цялото ръководство на НЗОК трябва да бъде сменено.

"ПГ иска освобождаването на подуправителя на НЗОК г-н Мавров поради несправянето с натрупаните проблеми в областта на здравната система от настоящото ръководство", каза в парламентарните кулоари Левент Апти, който е част от здравната комисия в парламента.

"Очевидно е, че в системата има тежки промени. Българските лекари и българските граждани се нуждаят от спокойствие и системата, за да заработи, явно трябват неполитически лица, а такива вътре от системата. Затова нашето мнение е, че цялото ръководство трябва да понесе оставка. Ако следва да се носи отговорност, цялото ръководство трябва да бъде освободено и ще внесем съответните решения за това", каза обаче Хамид Хамид.