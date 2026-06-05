ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕК приветства призива на Зеленски за прекратяване ...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22985196 www.24chasa.bg

И ДПС искат промени в ръководството на НЗОК

Павлета Давидова

[email protected]

1520
Хамид Хамид Снимка: Велислав Николов

След като по-рано днес ДБ поискаха оставката на подуправителя на Здравната каса Момчил Мавров, същото направиха и от ДПС. Освен това от партията на Делян Пеевски направиха и заявка, че цялото ръководство на НЗОК трябва да бъде сменено.                                           

"ПГ иска освобождаването на подуправителя на НЗОК г-н Мавров поради несправянето с натрупаните проблеми в областта на здравната система от настоящото ръководство", каза в парламентарните кулоари Левент Апти, който е част от здравната комисия в парламента.

"Очевидно е, че в системата има тежки промени. Българските лекари и българските граждани се нуждаят от спокойствие и системата, за да заработи, явно трябват неполитически лица, а такива вътре от системата. Затова нашето мнение е, че цялото ръководство трябва да понесе оставка. Ако следва да се носи отговорност, цялото ръководство трябва да бъде освободено и ще внесем съответните решения за това", каза обаче Хамид Хамид.

Хамид Хамид

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание