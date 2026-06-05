Хванаха мъж да шофира в Угърчинско с над 2,5 промила

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Мъж на 51 години е установен да шофира в Угърчинско с над 2,5 промила алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Той е бил задържан в Районното управление в Угърчин, след като в четвъртък, около 20:00 ч. служителите на реда са констатирали, че управлява автомобил по третокласен път в посока към града след употреба на алкохол с концентрация в издишания въздух 2,56 промила. Шофьорът е отказал кръвна проба.

По случая е образувано бързо производство, пише БТА.

Преди по-малко от седмица полицаи от Троян заловиха мъж зад волана с близо 2 промила алкохол.