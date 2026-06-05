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Специален гост на церемонията беше проф. Сеня Терзиева, заместник-министър на образованието и досегашен ректор на елитното висше училище

Химикотехнологичният и металургичен университет изправи абсолвентите от образователно-квалификационните степени „Бакалавър" и „Магистър" – Випуск 2026 на тържествена церемония по връчване на дипломите им.

Официални гости бяха проф. д-р инж. Сеня Терзиева – заместник-министър на образованието и науката и ректор на ХТМУ с мандат 2019–2026 г., инж. Румен Цонев – председател на Съвета на настоятелите на ХТМУ и главен изпълнителен директор на Холдинг КЦМ 2000, както и инж. Веселина Пашова – ръководител „Осигуряване на качеството" в "Софарма" АД.

Тържеството бе открито от временно изпълняващия длъжността ректор на ХТМУ проф. д-р инж. Данчо Даналев. В обръщението си към младите колеги той изтъкна значението на

успешното партньорство между висшите училища и бизнеса

и поздрави абсолвентите за положения труд, довел до успешното завършване на тяхното образование.

От името на дипломантите слово произнесе маг. инж. Никол Донкова. Тя благодари на ръководството, преподавателите и служителите на университета за подкрепата и професионализма, съпътствали студентите по време на обучението им. Никол Донкова пожела попътен вятър на своите колеги и специално благодари на родителите за тяхната всеотдайност и подкрепа.

Завършващите поздрави и инж. Румен Цонев, който разказа спомени от своите студентски години в ХТМУ и обясни за широките възможности за професионална реализация, които инженерното образование предоставя.

От името на "Софарма" АД и лично от свое име инж. Веселина Пашова поздрави абсолвентите и ги насърчи никога да не спират да работят, да мечтаят и да вярват в собствените си възможности.

Специален акцент в церемонията бе отличаването на студенти, прославили ХТМУ с успехите си в национални и международни състезания и конкурси.

Ръководството на университета

отличи с грамоти и парични награди лауреатите от Националната студентска олимпиада по математика Сребърните медалисти от националната студентска олимпиада по математика Огнян Дянков и Христо Лалковски получават грамоти от академичното ръководство. Вляво е проф. Сеня Терзиева, заместник-министър на образованието и науката.

Христо Лалковски и Огнян Дянков завоюваха индивидуални сребърни медали, а заедно с Елица Вълчева спечелиха отборно трето място и бронзов медал за ХТМУ сред българските университети. Допълнително признание заслужи Огнян Дянков, който спечели и бронзов медал в Националното състезание „Студентско кенгуру" 2026.

За първи път студенти от ХТМУ участваха в AmCham Hackathon 2026, организиран от Американската търговска камара в България. Те не само се включиха в надпреварата, но и се наредиха сред победителите в състезанието. За достойното представяне на университета бяха отличени с грамоти и парични награди Анна Стефанова, София Тончева, Десислава Маринова, Стилиян Тодоров, Кремена Янкова, Юлияна Цигова, Георги Янев, Златко Тодоров, Радослав Руменов и Александър Ангелов.

Лично проф. Данчо Даналев връчи дипломите на отличниците на випуска, а партньорите от "Софарма" АД ги зарадваха със специални подаръци. Временно изпълняващият длъжността ректор на ХТМУ проф. Данчо Даналев връчва диплома и плакет на абсолвентка отличничка.

Церемонията продължи с връчването на дипломите по факултети от деканите на университета. За всички абсолвенти "Софарма" АД бе подготвила и специален комплимент – плюшено мече абсолвент, което ще остане скъп спомен от този важен ден.

С усмивка изпращаме Випуск 2026 и им пожелаваме ХТМУ винаги да остане притегателен център за тях, а знанията и приятелствата, създадени в университета, да бъдат здрава основа за бъдещите им успехи, казаха от елитното висше училище.