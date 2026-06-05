Имало е теч на информация за прокурорския син, може би стои зад нападение на служител от ГДБОП

Вътрешният министър Иван Демерджиев е назначил нова проверка над правоохранителните органи в Перник

Баща му го е подпомагал

Нова проверка за евентуален теч на информация от униформените и правоохранителните органи в Перник по случая с прокурорския син Васил Михайлов е назначил вътрешният министър Иван Демерджиев.

"През определени периоди от близо този едногодишен период (на националното издирване - б.р) е имало теч на информация, възложил съм проверки на съответните органи. Няма как да се доверя на проверките от по-рано. Бих искал пряко да упражня контрол", каза Демерджиев. И добави, че "по-скоро нямаме данни конкретни полицейски служители да са подпомагали Васил Михайлов в този процес".

"Имаме съмнения за определен теч на информация в ключови моменти, в които е могло да бъде заловен. Имаше нападение на служител от ГДБОП, зад което смятаме, че стои Васил Михайлов", каза министърът.

Бащата на задържания е идентифициран като един от хората, които са го подпомагали при укриването.

Демерджиев е сигнализирал всички институции за това - прокуратура, инспекторат и ВСС и се надява да се провери и по-ранната информация за съдействие от страна на прокурора. "Не споделям виждането му, че преди всичко е родител. Всеки, който участва в правоохранителните органи трябва да се съобразява с това, и ако те са несъвместими, сам трябва да си подаде оставката и да освободи поста", категоричен бе той.

По време на парламентарния контрол Демерджиев уточни, че е правилна констатацията от март 2026 г., че задачата по задържането на младежа не е по силите на областната дирекция на МВР в Перник. Защото имало данни, че лицето се укрива на територия, която е извън правомощията им. Според него е трябвало много по-рано да се прецени, че ресурсите и възможностите на областната дирекция не са достатъчни, за да бъде издирен и задържан безопасно задържан. Има и данни, че в различни периоди Михайлов е разполагал с оръжие.

Прокурорският син е задържан на 22 март в София от служители на ГДБОП. През март е създадена и организацията, която е включила ГДБОП, други сили от МВР и ДАНС. "Целта бе не само да бъде задържан, а по начин, който е безопасен за гражданите, служителите и за самия него", подчерта министърът.

По-късно в парламентарните кулоари Демерджиев уточни, че към момента няма отстранени служители в пловдивската полиция, защото няма данни униформени пряко да са подпомагали Михайлов. Все още обаче тече проверка от Вътрешна сигурност и инспектората.