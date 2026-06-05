Министър Ивкова на среща с КТ „Подкрепа": Ще инициираме стартирането на преговорите за колективен трудов договор

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова проведе работна среща с представители на Конфедерацията на труда „Подкрепа". В дискусията, на която присъства и заместник-министър д-р Ивиан Бенишев, основен фокус бе поставен върху липсата на колективен трудов договор (КТД) в отрасъл „Здравеопазване", който изтече на 12 април 2024 г., и необходимостта от сключването на нов, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Министър Ивкова пое категоричен ангажимент министерството да инициира процедура по свикването на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество.

В съответствие с нормативната уредба, колективният трудов договор по отрасъл се сключва директно между съответните представителни организации на работниците и служителите и тези на работодателите. Въпреки че министърът на здравеопазването по закон не участва пряко в колективното преговаряне и не е страна по договора, г-жа Ивкова подчерта, че министерството ще продължи активно да насърчава социалния диалог, да посредничи и да координира целия процес по договаряне.

"Министерството на здравеопазването изразява своята категорична позиция, че ефективният социален диалог и наличието на действащ КТД са от съществено значение за устойчивото развитие и стабилността на здравната система. Това е единственият начин за осигуряване на справедливи, предвидими възнаграждения и по-добри условия на труд за медицинските специалисти, което е критично важно за задържането на кадрите в сектора", заяви министър Ивкова.

Двете страни обсъдиха детайлно и проблема с хроничния недостиг на медицински сестри в страната. Постигнато бе пълно съгласие, че институциите и синдикатите трябва да обединят усилията си за превръщането на тази специалност в привлекателна за младите хора. Това може да се постигне не само чрез повишаване на заплащането, но и чрез подобряване на условията на труд на работното място и утвърждаване на обществения имидж и престиж на професията.