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Обвиниха рецидивист, ограбил игумена на манастира в село Кътина

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Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 41-годишен мъж за кражба на пари от манастир, съобщиха от държавното обвинение.

На 24.05.2026 г. от манастир „Св. Четиридесет мъченици Севастийски" в  село Кътина, Софийско, обвиняемият И.Х. отнел сумата от 194,60 евро от владението на игумен на манастира. Обвиняемият счупил плексигласова преграда и разбил дървена врата на манастира, за да проникне в него.

Деянието е извършено в условията на опасен рецидив, тъй като И.Х. е осъждан за тежко умишлено престъпление ефективно на „лишаване от свобода".

По случая се води досъдебно производство. Заради възможността обвиняемият да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.
Предстои да бъде внесено в съда искане за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо него. 

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