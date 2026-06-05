Наркодилър рецидивист е в болница, съдът му определи постоянен арест

Окръжен съд Кюстендил взе мярка за неотклонение „Задържане под стража" по отношение на Г. Ц., на 33 г., от гр. Дупница. Той е привлечен от Окръжна прокуратура Кюстендил, като обвиняем за държане с цел разпространение наркотични вещества. Определението може да се обжалва пред Апелативен съд София.

Г. Ц. е привлечен като обвиняем за това, че на 02.06.2026 г., в Дупница, в условията на продължавано престъпление, на публично място, е държал с цел разпространение и е разпространил амфетамин и канабис. Наркотичните вещества са държани в жилище - върху шкаф и холна маса, в помещение обособено като хол и в гардероб, в помещение обособено като спалня.

Обвиняемият е разпространил дрога на 22 и 31 май 2026 г., в Дупница, жк. „Развесена върба", на 21- годишен и 18- годишен младежи, и деянието е извършено в условията на опасен рецидив. Привлечен е като обвиняем за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" от пет до петнадесет години. По делото са събрани писмени и гласни доказателства – протоколи за претърсване и изземване, за извършен полеви наркотест, свидетелски показанията, които еднозначно сочат, че е налице обосновано подозрение, че обвиняемият е съпричастен към престъплението за което е обвинен. Съдът намира, че по отношение на Г. Ц. не е налице опасност от укриване. Не така стои въпросът с реалната опасност лицето да извърши престъпление. От справката за съдимост става ясно, че към момента на деянието, той е бил неколкократно осъждан за извършване на тежки умишлени престъпления от общ характер основно свързани с разпространение на наркотици, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив, като наличието на това квалифициращо обстоятелство определя и опасността от укриване. Съдът счита, че е неоснователно възражението на служебния защитник на обвиняемия, че следва да се определи по-лека мярка за неотклонение, поради обстоятелството, че същият е в недобро здравословно състояние. В ЗИНЗС е предвидена възможност да се осъществява медицинска грижа и по отношение на лица, които търпят мярка за неотклонение „задържане под стража". В случая на съдебния състав е известно, че предвид влошеното здравословно състояние, Г. Ц. е настанен в болница и се намира под постоянно лекарско наблюдение. Мярката за процесуална принуда „задържане под стража" е адекватна и е съобразена с целите на мерките за неотклонение по чл. 57 НПК, се казва още в мотивите на съдия Татяна Костадинова.