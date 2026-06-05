Над 100 артикула менте иззеха от търговец в село Дойренци

Служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ са иззели от търговец в ловешкото село Дойренци 118 артикула, носещи логото на защитени търговски марки. Това съобщават от областната дирекция на МВР в Ловеч, цитирани от БТА.

Полицейски служители на 4 юни са установили, че дрехите са имитация на световни търговски марки и са се продавали ежеседмично в различни населени места на територията на община Ловеч, без съгласието на притежателите на изключителните права върху тях.

По случая е образувано досъдебно производство.

В началото на месеца при акция на служители от Районното управление в Кубрат и сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към Областната дирекция на МВР в Разград бяха иззети общо 6253 артикула на известни търговски марки, разпространявани неправомерно.