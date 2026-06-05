Аферата с точене на Здравната каса в Пловдив се разраства, намериха пликове с пари в още една клиника

Задържаните лекарки издавали и фиктивни болнични на работещи в чужбина сънародници, чийто данни получавали единствено на вайбър

Обвинението иска постоянен арест за д-р Фани Колачева-Гудева, за сестра й д-р Цветалина Колачева-Сали, за родителите им Кирил и Бойка Колачеви, както и за съпруга на една от лекарките

Нови бомби гърмят около аферата с източването на Здравната каса в Пловдив, по която са задържани лекарките Фани Колачева-Гудева и Цветалина Колачева-Сали, родителите им Кирил и Бойка Колачеви, както и съпругът на едната Велизар Гудев.

Наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов преди съобщи, че и днес продължават да излизат нови доказателства. "Намерени са интересни находки, в това число пари в пликове с надписи, кореспондиращи с някои от лицата по делото", каза обвинителят преди гледането на мярката на задържаните.

Паралелното разследване от днес е за болнични листове, издавани на много хора в продължение на около половин година. До момента са установени 200 души, които подлежат на проверка.

"Това са работници във фирми в чужбина, които идват тук само, за да получават болнични. А те им се отпускат без дори да ги видят съответните лекари", обясни прокурорът. Той наречени участниците в схемата "вайбър лекари", тъй като вместо да преглеждат пациенти, единствено четат имена и ЕГН-та от вайбър групи.

"Открити са електронни подписи на лекари, поставени в компютърни конфигурации. Прави впечатление, че са използвани основно медици в по-напреднала възраст", заяви прокурорът. По думите му мрежата се е оказала доста голяма и е категоричен, че новата клиника е свързана с част от петимата задържани. При акцията днес бил намерен и болничен лист на човек, който е получил общо 6 и е взел 5000 евро обезщетение от НОИ. Самият той обяснил, че изобщо не е ходил на лечение.

Окръжният съд в Пловдив трябва да реши дали да остави в ареста двете лекарки, родителите им и съпругът на една от докторките.

Според обвинението трима от задържаните набирали пациенти, двете лекарки отчитали неизвършени процедури за физиотерапия, за което хората получавали пари за болнични, като връщали по 100 евро на организаторите. После пациентите били изпращани на рехабилитация, като по думите на наблюдаващия прокурор действително са ходели. "Гледали на престоя си в санаториум като на безплатна почивка, а тези, които са ги набирали, са действали като амбулантни търговци", каза прокурор Димитър Пехливанов. Случвало се понякога хората да решат да удължат почивката си и в тези случаи получавали болнични листове за 14 дни.

Щетите на бюджета от схемата за една година били на стойност 500 000 евро. Общо фиктивните пациенти пък били 4000. За тартор на схемата е сочена една от лекарките.

Преди заседанието адвокат Йордан Давчев, който защитава д-р Фани Ковачева и съпруга й Велизар Гудев, заяви, че всички прегледи са били реални. Адвокат Йордан Давчев Снимка: Никола Михайлов "Имаше и други шумни задържания. Понякога прокуратурата прибързано реализира определено деяние, не събира всички доказателства, а с много оскъдни данни иска да вземе най-тежката мярка за неотклонение и затова се дават пресконференции", каза той. Той ще пледира за гаранция или подписка на клиентите си.

Колежката му Росица Драгинова, която защитава майката и бащата на лекарките - Кирил и Бойка Колачеви, е категорична, че родителите нямат нищо общо с дейността, за която са привлечени. "Просто живеят в Баните и лекарките са им дъщери. Нямат нищо общо със санаториума", заяви тя. Адвокат Росица Драгинова брани родителите на двете лекарки. Снимка: Никола Михайлов

Адвокатите поискаха от съда време, за да се запознаят с материалите по делото.