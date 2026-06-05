Демерджиев потвърди: Украинската посланичка се е намесила в казуса с Олег Невзоров

Любопитен съм да чуя Стоян Мавродиев, има много какво да каже, каза вътрешният министър Иван Демерджиев

Най-късно във вторник документите за екстрадицията му ще са в Сърбия

Никой не е извел кмета на Кърджали, той е извикан на разпит, след като са извършени действия по неотложност. Тези действия са изцяло одобрени от съда

Имам уверението, че най-късно във вторник ще бъдат придвижени документите към сръбската страна, срокът, който сърбите са представили е 19 юни. Това каза в парламентарните кулоари вътрешният министър Иван Демерджиев във връзка с искането на България бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев да бъде екстрадиран от Сърбия.

След като се включи и в парламентарния контрол министърът обясни, че е направено всичко необходимо Марводиев да дойде в България. "Направили сме всичко необходимо, има създадена организация и координация, разговарял съм с изпълняващата функциите главен прокурор, подал съм цялата информация към СГП", обясни той. Отказа да коментира подробностите около самото задържане на ексшефа на ББР.

"По-важното е, че Стоян Мавродиев е задържан. Това, което трябва да се поставя като въпроси, е да бъде осигурен на българското правосъдие Стоян Мавродиев. Лично аз съм много любопитен да го чуя, убеден съм, че има много какво да каже. Може да ни насочи в действията по разследване на много случаи. Очаквам да го направи", коментира той.

По казуса с незаконното строителство край Варна Демерджиев се надява да получи информация от ДАНС и "когато техните действия приключат, мисля, че е резонно не само Деньо Денев да бъде изслушан, а и сегашният председател".

"Идентифицирали сме множество хора, които имат касателство към този случай. Част от тези хора са в структура към, която принадлежи Олег Невзоров, далеч не смятам, че тя се изчерпва с него. Поискали сме и съдействие от партньорски служби", каза министърът.

Проверява се защо общинските и държавните органи не са противодействали, а има и данни да са съдействали.

"Изследваме и връзките на г-н Невзоров и неговата структура с хора, заемащи ключови места в изпълнителната, общинската и политическата власт", каза той. Не всеки в икономическата група участвал в престъпленията, но има събрани хиляди документи.

Този случай буквално го рестартирахме, защото бе спрял, каза министърът.

"Има данни за действия, извършени от посланика на Украйна, които са след издадената принудителна административна мярка и преди нейното оттегляне. Проверете в МВнР. Доколкото знам е подадена нота, има някакви документи там. Трябва внимателно да се анализират тези действия", отговори той на въпрос за казуса с украинския бизнесмен Олег Невзоров, който се оказа замесен в незаконното строителство във варненската местност "Баба Алино". Министърът добави, че не е в неговата компетенция да отзовава или назначава посланици, а да събере необходимите доказателства.

"Изследваме и връзките на Невзоров и неговите структура с хора, заемащи ключови места или изпълнителната власт, или в политическите среди, или в общинската власт", добави Демерджиев.

"Никой не е извел кмета на Кърджали, той е извикан на разпит, след като са извършени действия по неотложност. Тези действия са изцяло одобрени от съда", подчерта министърът.