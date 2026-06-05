Чужденци измамиха мъж да даде хиляди евро и долари за уж безплатни електроуреди

Криминалисти от Областната дирекция на МВР в Сливен разкриха измама, при която 91-годишен жител на града е бил подведен да предаде 3000 евро и 2350 щатски долара, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Работата по случая е започнала на 4 юни, след подаден сигнал за измама. Сигналът е подаден от сина на пострадалия, уточниха за БТА от полицията.

По данни на разследването двама чужди граждани са спрели възрастния мъж на пешеходна пътека в Сливен и са го въвели в заблуждение, че ще получи безплатни електроуреди, комплекти кухненски прибори и друга домакинска посуда, ако направи парично дарение за подпомагане на социално слаби хора.

След получаване на сигнала, служители на полицията предприели действия по горещи следи. Сочените за извършители са задържани на автомагистрала „Тракия“ в района на Нова Загора. Задържаните са чужди граждани на 37 и 34 години. В автомобила им са открити вещи и предмети, използвани при осъществяването на измамната схема. У единия от мъжете е намерена голяма сума пари.

Двамата са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Работата по разследването продължава от служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ и сектор „Криминална полиция“ към Районното управление в Сливен.