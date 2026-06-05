Евтим Милошев обвини НДК в разхищения за заплати на директори при 48 млн. евро загуба (Видео)

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Министърът на културата Евтим Милошев започва мащабни промени в управлението на НДК.

Той обвини действащия съвет на директорите в неправомерно увеличение на собствените си заплати през 2025 г. в двоен размер спрямо предходната година - от общо 157 000 евро през 2024 на 304 500 евро през 2025.

Изпълнителният директор на НДК Андрияна Петкова Татарова, по думите на Евтим Милошев, получава "в пъти по-голяма заплата от министъра на културата, в пъти по-голяма заплата от премиера, и от президента".

Татарова беше назначена за изпълнителен директор през февруари 2024 г., когато Министерството на културата се управляваше от Кръстю Кръстев в кабинета "Денков/Габриел".

В същото време НДК има "структурен финансов проблем" и е натрупал 48 милиона евро загуби, съобщи той. Само за 2025 г. текущата загуба е 1,75 млн. евро, която е петкратно по-висока от 2024.

Милошев посочи, че се вижда необясним ръст на разходите за външни услуги и персонал, както и проблеми в събираемостта на вземанията.Най-сериозният проблем според него е начинът, по който са определяни възнагражденията на съвета на директорите на НДК.

Евтим Милошев цитира заповед на зам.-министъра на културата в предходния кабинет Тодор Чобанов, който е променил два от показателите за изчисляване на заплатите на директорите през август 2025.

Преманати са показателите, които измерват финансов резултат и добавената стойност на един зает, като са въведени нови точки - инвестиции в материални активи и "инвестиции в дейността и културния потенциал".

Милошев коментира, че при тази формулировка "колкото повече разходи прави ръководството, толкова повече точките за възнаграждението му се вдигат".

Той отказа да коментира защо Чобанов е променил методиката, но я определи за незаконна в този вид. Милошев оцени предполагаемата щета на около 100 000 евро, които той ще поиска директорите на НДК да върнат в бюджета на дружеството.

Междувременно - той ще назначи прокурист, който ще управлява заедно с изпълнителния директор Андрияна Петкова, и ще настоява за въвеждане на надзорен съвет. Милошев твърди, че икономиите от възстановяването на старите заплати на директорите биха били достатъчни да се осигури ресурс и за второ ниво на контрол в дружеството.