България не е давала морски мини на Украйна

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Страната продължава сама да охранява въздушното си пространство, увери министърът на отбраната Димитър Стоянов

По отношение на предоставянето на морски мини на украинските въоръжени сили, България не е предоставила такива на Украйна.

Това увери от трибуната на Народното събрание министърът на отбраната Димитър Стоянов. По време на парламентарния контрол днес той получи въпрос от "Възраждане" за помощта, която оказваме на Киев, както и за състоянието на черноморската ни отбрана.

Министърът напомни, че помощта за Украйна е на база на решения на Народното събрание и Министерския съвет, както и след споразумения между двете министерства на отбраната. Информацията за конкретните видове предоставена помощ е класифицирана с ниво „поверително", подчерта той.

България е предоставяла средства за противовъздушна отбрана в рамките на различни пакети военна помощ за Украйна, но подробности за това могат да се дадат след запитване по Закона за достъп до информация.

А на опасенията на "Възраждане" доколко страната може да се предпази от атаки по море, Стоянов бе категоричен: България разполага с необходимите способности за охрана на въздушното пространство и Черноморието.

След избухналия в Констанца руски дрон, български хеликоптер извършва разузнаване над морските ни територии. "По отношение на пазенето на въздушното пространство, можете да бъдете сигурни че България продължава сама да охранява въздушното си пространство. Няма съмнение, че ние си пазим гарантирано нашето небе", категоричен е министърът.