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От 4 екрана Любен Дилов гледа как стотици се прощават с него

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Четири екрана излъчват образа на Любен Дилов, докато на метри тече поклонението му. Снимка: Пламен Кодров

От четири екрана писателят и журналист Любен Дилов гледа как близки и познати се прощават с него в столичния храм "Света София". Те са поставени на площад "Александър Невски" и излъчват негови изказвания и интервюта. 

На поклонението му дойдоха колеги и опоненти, бивши председатели на Народното събрание и културни министри. Те се извиха на опашка пред столичния храм "Света София", за да се простят с Дилов, който почина във вторник сутринта в правителствена болница след като месец по-рано получи масивен инфаркт в Италия.

Поклонението започна в 15 часа, като сред първите пристигнали бяха колегите му депутати от ГЕРБ. Сред тях бяха съпредседателите на партията Томислав Дончев и Даниел Митов. Присъстваха и двама бивши председатели на Народното събрание - Рая Назарян и Вежди Рашидов. Като депутат Дилов беше от малкото, уважавани от всички. Никога не нагруби никого от трибуната, а след новината, че си е отишъл, добра дума за него казаха добри и опонентите му. Днес на поклонението му дойдоха и представители на ДПС - Халил Летифов и Станислав Анастасов, както и от ИТН - Тошко Йорданов, Павела Митова, Драгомир Петров и бившият регионален министър Гроздан Караджов.

Дойдоха и издателят на "24 часа" Венелина Гочева и шефът на отдел "Политика" Елица Гилтяй.

Очаквайте подробности!

Четири екрана излъчват образа на Любен Дилов, докато на метри тече поклонението му.
Четири екрана излъчват образа на Любен Дилов, докато на метри тече поклонението му.
Четири екрана излъчват образа на Любен Дилов, докато на метри тече поклонението му.

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