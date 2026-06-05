От 4 екрана Любен Дилов гледа как стотици се прощават с него

От четири екрана писателят и журналист Любен Дилов гледа как близки и познати се прощават с него в столичния храм "Света София". Те са поставени на площад "Александър Невски" и излъчват негови изказвания и интервюта.

На поклонението му дойдоха колеги и опоненти, бивши председатели на Народното събрание и културни министри. Те се извиха на опашка пред столичния храм "Света София", за да се простят с Дилов, който почина във вторник сутринта в правителствена болница след като месец по-рано получи масивен инфаркт в Италия.

Поклонението започна в 15 часа, като сред първите пристигнали бяха колегите му депутати от ГЕРБ. Сред тях бяха съпредседателите на партията Томислав Дончев и Даниел Митов. Присъстваха и двама бивши председатели на Народното събрание - Рая Назарян и Вежди Рашидов. Като депутат Дилов беше от малкото, уважавани от всички. Никога не нагруби никого от трибуната, а след новината, че си е отишъл, добра дума за него казаха добри и опонентите му. Днес на поклонението му дойдоха и представители на ДПС - Халил Летифов и Станислав Анастасов, както и от ИТН - Тошко Йорданов, Павела Митова, Драгомир Петров и бившият регионален министър Гроздан Караджов.

Дойдоха и издателят на "24 часа" Венелина Гочева и шефът на отдел "Политика" Елица Гилтяй.

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