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Библиотеката в Добрич подвързва 30 краеведски книги и 30 тома периодични издания

Дияна Райнова

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Снимка: Авторът

Сред приоритетите на регионалната библиотека "Дора Габе" в Добрич, най-голямото книгохранилище в област Добрич и архив на краеведския печат на Добруджа, е съхраняването на културното и научно наследство на региона.

Част от дейностите по проект „Библиотеката – динамичен център за свободен достъп до знание, обучение и сътрудничество, хранилище на културната памет на края", съгласно договор между Министерство на културата и регионалната библиотека „Дора Габе" Добрич, бе подвързването на краеведски книги и периодични издания, както и придобиването на тубуси за съхранение на афиши и плакати.

В проекта бе включено подвързване на ценни книги с историческа стойност за миналото на този край. След подбор на физически изхабени краеведски документи е възложено на фирма подвързване на 30 краеведски книги, както и на 30 тома периодични издания.

Сектор „Краезнание" разполага с ценна колекция от плакати и афиши, свързани с многообразния културен живот на Добрич и Добруджа, архив за събития и личности, представящ палитра от информация за театрални и циркови представления, концерти, изложби, празници на изкуствата, книгите и танците, литературни форуми, пленери. След маркетингово проучване, със средства по проекта са придобити 26 тубуса за коректно съхранение на нарастващия брой афиши и плакати. Създадените подходящи условия за съхраняването им предпазват от деформиране и похабяване на книжното тяло.

Снимка: Авторът

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