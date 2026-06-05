Столичната община против забраната на електрически тротинетки

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Лъчезар Милушев, зам.-кмет по сигурността: Утре някой може да иска да забрани и велосипедите

Столичната община изразява категорична позиция против предложението на парламентарната група на ДПС за пълна забрана на електрическите тротинетки в страната. Индивидуалните електрически превозни средства са неделима част от модерната градска мобилност и представляват устойчива алтернатива, която помага за облекчаване на трафика и подобряване на качеството на въздуха.

Зам.-кметът по сигурността Лъчезар Милушев подчерта, че общината залага на баланса между иновациите и сигурността.

„В момента със Закона за движение по пътищата този въпрос е регулиран. Нашата устойчива позиция е, че това са алтернативни и екологични превозни средства, които са полезни за града. Все повече хора ги ползват и ние развиваме инфраструктурата в това направление. Повишен е контролът по тяхното правомерно използване и информационните кампании сред гражданите, ползващи такива превозни средства. Утре някой може да иска да забрани и велосипедите", коментира Милушев.

София е сред европейските градове с най-висока степен на автомобилизация (между 550 и 600 автомобила на 1000 души), а данните сочат, че над 80% от водачите на тротинетки са заменили личния си автомобил за своите градски маршрути.

Администрацията на Васил Терзиев е категорична, че проблемите с безопасността трябва да се решават чрез информационни кампании, контрол санкции за нарушителите, а не чрез ограничаване на правата на всички отговорни граждани.

Вместо крайни забрани, София вече прилага строга регулаторна рамка, която включва: Зони с ограничение: Пълна забрана за движение в паркове, градини и пешеходни пространства, подкрепена със софтуерно ограничаване на скоростта до 5 км/ч в определени зони.

Засилен контрол: Съвместни операции на Общинска полиция и СДВР за спазване на правилата.

Нови изисквания: Задължително ползване на каски, минимална възраст за управление и регистрация на превозните средства.

Инфраструктура: Обособяване на специални зони за паркиране и GPS контрол на скоростта.

Столична община ще продължи да работи за надграждане на тези мерки, превръщайки София в град, който насърчава модерната мобилност при гарантирана безопасност за пешеходците.



