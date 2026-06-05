Прокуратурата иска постоянен арест за съдебния заседател от Бургас, разследван за крупни измами

Районната прокуратура в Бургас поиска най-тежката мярка за неотклонение за задържания съдебен заседател Пламен Д,, разследван за крупни измами.

Делото за мярката за неотклонение започва в 16 ч в районния съд. Малко по-рано днес подробности по случая пред медиите представиха наблюдаващият прокурор Христо Христов и Асен Фортунов, началник отдел Икономическа полиция при ОД на МВР-Бургас.

Стана ясно, че задържаният е достигал до жертвите си, комуникирайки с тях по интернет. В социалните мрежи 40-годишният мъж се представял като значима и еродирана личност. Казвал, че е специализирал международни университети и бил експерт в банковото дело. Представял се и като магистрат - съдия в Окръжен съд Бургас.

Обвиняемият успявал да спечели доверието на хората, които постепенно започвали да му предоставят чувствителна информация за себе си, в това число и лични данни. След получаването на данните обвиняемият започвал да иска от пострадалите да теглят кредити, първоначално за по-малки суми. Тъй като бил вещ в банковото дело обяснявал на пострадалите, че няма да е необходимо да връщат парите.

Към настоящия момент са установени 10 пострадали лица, а общата сума от измамите възлиза на около 150 000 евро. Само една от пострадалите е изтеглила 21 кредита за обща сума от 50 000 евро. Пострадалите лица са от цялата страна.

Наблюдаващият прокурор Христо Христов се обърна с призив през медиите към обществеността, подканяйки неустановени към настоящия момент жертви на измами от задържания съдебен заседател да сигнализират компетентните органи.

Задържаният е с повдигнато обвинение за измами, за което законът предвижда от 1 до 6 г затвор. Той е обществено популярна личност в морския град, бил е кандидат за общински съветник, членувал е в няколко политически формации.