Сочената за тартор на точилите касата пред съда в Пловдив: Направих някои неща, но не в такъв обем

Родителите на двете лекарки осигурявали пациенти от санаториума в Баните

Мъж получил 6 болнични листа и му изплатили 5000 евро, без да е ходил на преглед

"Не отричам, че има неща, които съм извършила по неправилен начин. Но те не са в такъв обем и трябва тепърва да се доказва, да се разпитват свидетели".

Това признание направи пред Окръжния съд в Пловдив д-р Фани Колачева-Гудева, сочена за тартор на групата, обвинена в източване на Здравната каса и НОИ. Магистратите трябва да решат дали да оставят нея, сестра й д-р Цветалина Колачева-Сали, съпругът й Велизар Гудев и родителите на двете лекарки Бойка и Кирил Колачеви зад решетките.

Д-р Фани Колачева посочи, че от години се бори със здравословен проблем и поиска по-лека мярка за неотклонение. Мъжът й пък добави, че няма отношение към твърдените от прокуратурата деяния.

Прокурорът Пехливанов поиска от съда да остави петимата за постоянно в ареста. Той изтъкна, че Колачеви и Гудев са обвинени в тежки престъпления. А от събраните доказателства можело да се направи обосновано предположение за вината на всеки - участие в организирана престъпна група с лидер Фани Колачева-Гудева и за получаване на средства от държавния бюджет чрез документи с невярно съдържание.

Пехливанов изтъкна, че тарторката е регистрирала две фирми, по които са изплащани суми от Здравната каса за фиктивни процедури. Разпитан служител посочил, че не е издавал направления, а от клиниката, в която работел, имало над 300. Управителката на едно от дружествата пък заявила, че реално не извършва никаква дейност.

По думите на прокурора родителите Бойка и Кирил Колачеви уреждали фиктивните пациенти да постъпват в санаториума в Баните, където живеят. Според работещи там бащата и майката носели данни на пациенти, които били настанявани там. "Предмет на обвинението не са процедурите в санаториума, а фиктивните, заплащани от здравната каса и извършвани в местата, където практикуват Фани Колачева и останалите", реагира прокурор Пехливанов. В телефона на Велизар Гудев била открита много информация и медицински документи, които той изпращал на съпругата си. "Помагал е в логистиката и е участвал в набирането на хора, които да представят своите данни и да получат евтина почивка и процедури в санаториумите", заяви обвинителят.

Според прокуратурата свидетел получил 6 болнични листа и са му изплатени около 5000 евро, без да е ходил на преглед. Друг пък казал, че е платил 600 евро в плик отново за 6 листа. Една част от парите били за обвиняемата д-р Колачева-Сали, а останалата - за посредничка. След това бил уж изпратен на рехабилитация в Куклен.

По думите на прокурор Пехливанов голяма част от пациентите искали просто да посетят санаториум, без да им се правят процедури и са знаели, че могат да ги прескочат. "Това е довело до съставяне на много документи с невярно съдържание, които са поемани в Здравната каса, фактурирани и изплащани по сметки на дружествата на Велизар Гудев и Фани Колачева", добави представителят на държавното обвинение. Пехливанов обясни пред съда също, че организацията по предаване на документите се случвала във вайбър група.

Адвокатът на семейство Гудеви Йордан Давчев е категоричен, че няма достатъчно данни за най-тежката мярка за неотклонение. "Посочено е, че на 4025 пациенти амбулаторните листове са с невярно съдържание. По делото няма 4025 разпитани свидетели, нито съответните експертизи дали съдържанието е невярно. Няма дори експертна справка какви суми са изплатени от НЗОК", заяви защитникът. По думите му много от разпитаните твърдят, че действително са посетили санаториумите. Давчев намира за странно защо според прокуратурата хората не са имали нужда от процедури. И припомни, че други шумни акции за източване на здравната каса са завършвали с провал за обвинението.

"Ние не отричаме, че по делото съществува обосновано предположение за Фани. Като излязат съответните експертизи ще дадем обяснения кои документи са неверни и кои не и ще признаем. Но как да даваме обяснения, когато има призовани 70 свидетели и постоянно тичат хора по коридорите", попита адвокатът. Според него намирането на документи в телефона на Велизар Гудев не е доказателство, че той е свързан с престъплението, в което е обвинен. Адвокат Давчев добави, че в никоя демократична държава не се задържат лица, които са ощетили държавата. "Дават им възможност, за да реализират доходи и да плащат данъци. За да не реват утре защо дефицитът е голям", заяви той. И не се съгласи, че с по-лека мярка съществува риск от извършване на друго престъпление.

Росица Драгинова, адвокат на родителите на двете лекарки, също поиска от съдия Михаела Добрева да ги пусне на свобода. Според нея от обвинението не става ясно каква е ролята на всеки от задържаните. "Спрямо моите подзащитни няма никакви доказателства да са извършили престъпления", пледира Драгинова. Само една от всички разпитани свидетели била казала, че Бойка Колачева й предложила да изпраща данни на пациенти.

"Няма нито една друга данна тя да е извършила каквото и да е престъпление", обясни защитничката. Бащата на лекарките Кирил Колачев пък бил привлечен към наказателна отговорност, без да се каже какво точно е извършвал.

"Действително има няколко свидетели, те са групичка от близки родственици, които твърдят, че им предоставил документи, които да подпишат, за да бъдат настанени в санаториума. Това обаче не е достатъчно", каза Драгинова. И посочи, че двамата съпрузи помагат в грижите за болния брат на Бойка.

Кирил Колачев обясни, че той помага на шурея си с всичко - дори да се храни и да се къпе. Съпругата му пък отсече, че няма никаква вина.

Адвокатът на Цветалина Колачева-Сали Кирил Николов заяви, че съществуват доказателства да се предположи източване на Здравната каса. Според него обаче обвиненията ще бъдат редуцирани сериозно. "В услуга на моята подзащитна и в името на правото бих искал да помоля да отречете необходимостта тя да бъде задържана. Да, има доказателства, които индицират някаква нейна дейност, но в същото време това, което е събрано, очертава друга роля", заяви адвокат Николов. Добави, че д-р Сали е била в майчинство от 2024-а до 2026 г. "Обвинението за нея касае същия период, в който тя не е била на работа", каза защитникът. Адвокат Николов посочи още, че детето на жената има здравословен проблем и се нуждае от постоянни грижи. Цветалина Колачева-Сали уточни, че само тя извършва масажите, без които детето не може. И поиска по-лека мярка.

В последните си думи пред съда всички задържани поискаха да ги освободят. Съдия Михаела Добрева обяви почивка, за да определи мерките за неотклонение.