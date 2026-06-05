Задържаха поръчител, подпалвач и посредник за палеж на кола в София

Подпалвач, посредник и предполагаем поръчител на палеж на кола, пламнала в София, бяха задържани при акция на Седмо РУ към СДВР, съобщиха отттам. Автомобилът бил запален в столичния квартал „Полигона" на 19 май.

Досъдебното производство е образувано тогава за палеж, след като около 22,20 часа пред жилищен блок в квартала е бил запален лек автомобил „Сеат Толедо", собственост на 48-годишен мъж. Вследствие на пожара са нанесени значителни материални щети.

В хода на разследването криминалисти от сектор „Противодействие на криминалната престъпност" и разследващи полицаи са установили като пряк извършител мъж, известен на органите на МВР с предходни криминални прояви. Той е бил задържан за срок до 24 часа. При проведените процесуални действия той направил самопризнания и посочил мъж, който го е свързал с предполагаемия поръчител на деянието. В хода на воденото разследване е установен и задържан 45-годишен мъж, също с криминални прояви, според който поръчител на палежа е мъж на 43 години. На 3 юни предполагаемият поръчител е бил задържан от служители на Седмо РУ.

След доклад на събраните материали в Софийската районна прокуратура на него и на прекия извършител на деянието са повдигнати обвинения за палеж.