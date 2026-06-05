Предупредиха за опасност от наводнение в ловешкото село Радювене

Проверка, разпоредена от областния управител на Ловеч Пламен Христов, е установила потенциална опасност от затлачване на реката и наводнение вследствие почистване на сервитути на електропреносната мрежа в село Радювене. Това съобщи Севдалина Величкова от Областна администрация - Ловеч.

Сигнал за изрязани и паднали дървета и храсти в реката в ловешкото село е подаден късно снощи от жители на населеното място лично до областния управител. Днес той е разпоредил незабавна проверка на място от заместник областния управител Диляна Пиронкова и експерти от администрацията. Инспекцията е установила потенциалната опасност от затлачване и наводнение.

Проведена е и спешна среща с ръководителя на Районния оперативен център в Ловеч към „Електроразпределителни мрежи Запад“ инж. Цветослав Кьордов, на която е изяснен случаят. Инж. Кьордов е бил в с. Радювене и е провел разговор с представители на фирмата, на която е възложено почистването на сервитутите.

Областният управител поиска график за почистването на сервитутите, за да може да бъде осъществяван постоянен контрол, каза още Величкова. Предприети са и действия по уточняване на процедурата за разпореждане с добитата дървесина.

През юни 2024 г. в село Радювене бе обявено частично бедствено положение след паднал обилен дъжд, придружен с градушка. Тогава беше разрушена асфалтовата настилка на няколко улици, част от домакинствата останаха без електроподаване, паднали дървета и клони затвориха улици и блокираха достъпа до няколко къщи. Реколтата на хората беше унищожена.