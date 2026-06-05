Две жени спасиха бременна след наводнението в Тича, мъжете гледат отстрани

Две жени спасиха бременна след наводнението в тича. Доброволката от БЧК и Маргарита Остабашева и старши сержант Красимира Зайкова помагат на момичето, което е паднало в калта, докато мъжете гледат безучастно отстрани. За случая разказва потребителят Иван Янев във фейсбук групата "Бургас"

Ето какво пише той:

"Господа министри на войната и на здравеопазването, слушайте внимателно! Имате две изключителни жени в редиците си, които още утре трябва да наградите!

Всички обичат да говорят за „силния пол". Пълни глупости. Силният пол отдавна умря някъде между наколосаните якички, скъпите костюми и лъскавите пагони. Днес силният пол гази в калта, има безкрайно смело сърце и носи женски имена.

Наводнението в Тича. Кал, тиня, същински потоп. Едно момиче, бременно в четвъртия месец, пада лошо в калта. От удара започват болки. Онази режеща болка, от която всяка майка може да умре от страх на място за нероденото си дете. И какво мислите се случва? Десетки мъже наоколо просто гледат. Стоят и зяпат. Кой с бяла риза, кой с костюмче, кой накичен с униформа. Замръзнали. Гледат сеир в тинята. Никой не смее да мръдне, да не си изцапа ръчичките.

И тогава се намесват те. Две истински лъвици. Две жени, които скриха шапката на всички и показаха какво значи абсолютна доблест и човещина. Запомнете им имената, защото те са реалните герои на нашето време: Маргарита Остабашева – доброволец към БЧК, и Красимира Зайкова – старши сержант и старши санитарен инструктор в 61-ви батальон.

Те не чакат заповед отгоре. Не им пука за калта и мръсотията. Без да се замислят и за секунда, грабват бременното момиче на ръце – пред погледите на всичките тия безполезни „мъже" наоколо – и го понасят през тинята право към линейката. Две жени буквално нарамиха един нов живот на плещите си, докато мъжете просто мигаха на парцали. Жените помагат на родителката. Снимка Фейсбук група Бургас

Затова ви казвам пак, господа министри – намерете тези две велики жени и им дайте ордени! Наградете тези ваши достойни служителки! Защото днес, в калта на Тича, те не просто помогнаха на един човек. Те измиха срама на държавата и натриха носовете на цяла армия от зяпачи. Направете го, ако ви е останала изобщо някаква мъжка и управленска чест."