Откриха здравна амбулатория в отдалечено малко село в Кюстендилско

Откриха здравна амбулатория в малко село в Кюстендилско. Така се осигурява реален достъп до здравеопазване в 11 малки населени места. „За мен е удоволствие днес символично да открием една от единайсетте амбулатории, които изградихме в малките населени места на община Кюстендил. Това е един изключително важен социален проект, чрез който създаваме условия лични лекари и медицински специалисти да могат да разкриват практики и да обслужват хората там, където живеят", заяви кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов при откриването на новата модулна амбулатория в село Жабокрът.

„Селата са отдалечени от града и най-доброто решение е хората да имат достъп до адекватна здравна грижа на място, без да се налага за всяка консултация да пътуват до Кюстендил. Доболничната помощ е изключително важна и именно затова инвестирахме в създаването на модерни и напълно оборудвани амбулатории", подчерта инж. Атанасов.

В община Кюстендил има 71 населени места, а чрез проекта бяха изградени 11 нови амбулатории в селата, където липсва подобна здравна инфраструктура. Всяка от тях разполага с лекарски кабинет, манипулационна, чакалня, санитарни помещения за хора с увреждания и специализирано помещение за съхранение на медицински отпадъци.

Всички амбулатории са оборудвани със съвременна диагностична апаратура, която позволява данните за пациентите да бъдат съхранявани и проследявани в реално време от медицински специалисти. Във всяко от населените места са осигурени и автоматични дефибрилатори както в амбулаторията, така и в сградата на кметството.

„Най-важното е, че във всяка амбулатория има дефибрилатор. Това е техника, която буквално спасява човешки животи. Дори при затворена амбулатория, хората ще имат достъп до такова устройство чрез кметството", посочи кметът. Община Кюстендил е сред първите в България, които успешно завършват и въвеждат в експлоатация подобни обекти.

„С гордост мога да кажа, че сме първата община в страната, която завърши и подготви за работа този тип амбулатории. Не говорим за празни помещения, а за напълно оборудвани медицински кабинети, в които лекарите могат да започнат работа веднага. Предоставяме ги безвъзмездно на лекари и медицински специалисти, които желаят да обслужват населението", заяви той.

Община Кюстендил вече е подала и проектно предложение за осигуряване на два мобилни лекарски кабинета, които ще обслужват още по-малките и отдалечени населени места както в общината, така и в съседните общини Невестино, Трекляно и Бобошево.

„Качеството на живот в едно населено място зависи от три основни неща – достъп до вода, достъп до образование и достъп до здравеопазване. Когато липсва някое от тях, започва обезлюдяване. Затова инвестициите в здравна инфраструктура са инвестиции в бъдещето на нашите села", каза още кметът.

Амбулаторията е изградена по проект, финансирана по Механизма за възстановяване и устойчивост.