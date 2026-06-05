Бивша депутатка от "Евророма" стана главен секретар на парламента

Милена Христова бе млада надежда на ромската общност, после припозна БСП изчезна от публичното пространство

46-годишната Милена Христова е новият главен секретар на Народното събрание, стана ясно в петък.

Зад гърба си тя има и опит в законодателна власт - беше цял мандат депутат в 41-ото Народно събрание. Тогава тя влезе като представител на Пловдив област от листите на "Коалиция за България", с която се явяваше БСП. Всъщност бе от квотата на "Евророма" и хората на Цветелин Кънчев. Христова обаче вбеси ромския бос през декември 2011 г. като обяви, че напуска партията му и обяви, че това се е наложило заради "различните виждания, които има с политическото движение за начина на работа, както и по редица актуални теми и позиции". И след това декларира принадлежност към социалистите.

Цветелин Кънчев бе първият осъден на затвор депутат след 1989 година. През 2001 г. бе осъден с ефективна присъда за побой и отвличане на шест години затвор, глоба от шест хиляди лева и конфискация на половината имущество, включително и дела в неговата фирма „Флоранс 7". Бе освободен предсрочно с президентски указ за помилване.

Преди първото си влизане в парламента през 2009 г. Христова бе зам.-председател на младежката организация на "Евророма" и главен юрист на Районното управление на горите.

След 4 г. в парламента Христова отново имаше номинации за депутат от БСП, а Кънчев се заканваше да оттегли каквато и да била коалиционна подкрепа, ако тя остане в листите.

Бившата депутатка бе далеч от медийното внимание, оказва се обаче, че и в нейния нов пост тече тънка червена линия - миналата година е била част от политическия кабинет на министъра на околната среда и водите Манол Генов в правителството на Росен Желязков. Генов, който все още бе в БСП в взима за парламентарен секретар, а шеф на кабинета му в този период е настоящата председателка на парламента Михаела Доцова.

3 дни след клетвата на новите министри с премиер Румен Радев, на 11 май тази година Христова е оглавила кабинета на новоназначения министър на околната среда и водите от „Прогресивна България" Росица Карамфилова. По-малко от месец по-късно тя вече отново е в екип с шефката на парламента Михаела Доцова.