Представиха резултатите от проекта за енергийна ефективност на общинската сграда на ул. „Котовск" в Русе

В Заседателната зала на Община Русе днес се проведе заключителна пресконференция за извършените дейности по модернизирането и енергийното обновяване на административната сграда на Община Русе на ул. „Котовск" 2. Събитието събра представители на екипа за управление на проекта, на фирмата изпълнител и строителния надзор, като по време на информационното събитие бяха представени постигнатите резултати и ефектът от реализираната инвестиция, насочена към подобряване на енергийните характеристики, намаляване на енергийното потребление и осигуряване на по-добър топлинен комфорт за гражданите и служителите.

Проектът е реализиран изцяло с безвъзмездно финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост в рамките на Инвестиция „Подкрепа за устойчивото енергийно обновяване на публичния сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт". Общата стойност на дейностите възлиза на 605 837,80 евро. Част от проекта е и изграждането на фотоволтаична централа на покрива на сградата с инсталирана мощност 30,60 kW, която ще обезпечава част от енергийните нужди на административната сграда. В резултат на извършеното енергийно обновяване сградата достигна клас на енергопотребление „А", което е показател за висока енергийна ефективност и устойчиво управление на публичната инфраструктура.

Участниците в срещата отбелязаха значението на подобни инвестиции за намаляване на експлоатационните разходи, подобряване на работната среда и предоставянето на по-качествени административни услуги в модерна и енергийно ефективна среда.

Дейностите се изпълняват по проект № BG-RRP-4.020-0155 „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в публична сграда за административно обслужване в община Русе".