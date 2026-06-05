Пуснаха едната от задържаните лекарки за точене на касата в Пловдив (Видео)

Детето на д-р Цветалина Колачева-Сали имало здравословен проблем и тя трябвало да се грижи за него

Сестра ѝ д-р Фани Колачева-Гудева, родителите им Бойка и Кирил Колачеви и съпругът на втората лекарка Велизар Гудев остават в ареста

Едната от двете лекарки от Пловдив, обвинени в източване на Здравната каса, се прибира вкъщи. Съдия Михаела Добрева прецени, че най-справедливата мярка за д-р Цветалина Колачева-Сали е домашен арест. В хода на заседанието обвиняемата и адвокатът ѝ Кирил Николов заявиха, че детето ѝ имало здравословен проблем и се нуждаело от грижите на майка си.

Останалите четирима, привлечени към наказателна отговорност с нея - сестра ѝ д-р Фани Колачева-Гудева, родителите им Бойка и Кирил Колачеви и съпругът на втората лекарка Велизар Гудев, остават в ареста. Решението на Окръжния съд в Пловдив не е окончателно и подлежи на обжалване пред Апелативния.

Както "24 часа" вече писа, наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов поиска постоянен арест за петимата. Всеки от тях е привлечен към наказателна отговорност за участие в организирана престъпна група и за получаване на средства от държавния бюджет чрез документи с невярно съдържание. За лидер на групата е сочена Фани Колачева-Гудева. Според прокуратурата моделът на схемата бил да се издават направления за прегледи и процедури по физиотерапия, които не са били извършвани, но касата е плащала за тях. Пациентите пък гледали на посещението като на безплатна почивка. Имало и случаи, при които се издавали фалшиви болнични листове, с което е ощетен и бюджетът на НОИ. Става дума за общо около 4000 души, а щетите за 1 година са около 500 000 евро.

Според защитата на петимата не са събрани достатъчно доказателства за вината им. По време на заседанието за определяне на мярка за неотклонение д-р Колачева-Гудева призна, че е извършила "неправилни неща", но в далеч по-малък размер от твърдените от прокуратурата.