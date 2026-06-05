Десислава Микова: Слагаш си соларен панел на балкона, пазиш природата

Въглищните централи са най-големите замърсители у нас, каза екологът в "Седмицата на бъдещето" и Световния ден на околната среда. Тя участва в предаването "Лице в лице" по bTV.

Има и положителна тенденция, защото са инсталирани соларни панели и това води до бърза трансформация на енергийния сектор. Нещата се случват въпреки политическата воля, каза младата еколожка.

Тя обясни, че не всяко място е подходящо за такъв тип проекти, затова разбира хората, които се притесняват от огромни терени с панели. Друг потенциал е включването на гражданите - соларните панели дават възможност за инсталиране на собствена употреба, например панел на балкона, обясни Микова.

Това работи много успешно в Германия например, където е много разпространено, а България има много повече часове слънце. При нас обаче било трудно да се направи, защото документацията е сложна. Трябва да се облекчи възможността за панели за собствено производство.

"На уязвимите домакинства може да се помогне с възможности на соларни мощности. Това е помощ, с която семействата могат да преодолеят проблема си в дългосрочен план. Китай влага много във възобновяаеми източници, Индия е в топ 3 по производство на соларна енергия, тя претърпява най-скоростната енергийна трансформация", каза още Десислава Микова.

Тя е категорична, че горещите вълни с температури около 40 градуса, от които страдаме всяко лято, са част от промените на климата и това е резултат от намесата на хората.