21 организации от цялата страна спечелиха финансиране от програмата „Фантастико до теб“, за да реализират проектите си в сферите „Образование и култура“, „Спорт“ и „Околна среда“. На емоционална церемония в клуб Joy Station бяха обявени финалистите в четвъртото издание на конкурса, които получават подкрепа на обща стойност 260 000 евро.

„Благодаря на всички организации, които кандидатстваха. Благодаря за техния кураж, смелост и най-вече за доверието. Благодаря на всички финалисти и на журито, с което имахме отговорност да изберем най-добрите сред всички тези проекти. Знаем, че всичко в крайна сметка се свежда до нас самите в лично качество, за да променим нещата не само за нас, но и за поколенията, които идват след нас“, каза по време на церемонията оперативният президент на „Фантастико груп“ Владимир Николов и поздрави всички участници в конкурса.

Тази година в конкурса на програмата участваха 369 кандидатури на граждански организации, образователни и културни институции, спортни и екологични организации, както и индивидуални проекти от близо 100 населени места в България. Оценяването им беше поверено на комисия от компанията и 10-членно жури с участието на доказани експерти.

„Фантастико до теб“ е пример как един бизнес в много трудна среда и обстоятелства, освен да развива отговорно и устойчиво бизнес дейността си, всъщност дава гориво, дава енергия и реално много допринася за онази промяна, от която държавата ни се нуждае особено в контекста на разделения, кризи и всякакви любопитни и дебнещи неща от всеки ъгъл. Поздравления за екипа на „Фантастико“ за това, че неуморно иска добрите новини, добрите примери да се множат и това сякаш е магията на филантропията. Тогава, когато сме толкова различни, тя да ни събира около ценностите, които са важни за всички нас“, подчерта Теодора Бакърджиева, изпълнителен директор на Български дарителски форум и член на журито в конкурса.

Подкрепа от „Фантастико до теб“ получиха 16 проекта в сферата на образованието и културата, 3 спортни инициативи и 2 кандидатури в сферата на околната среда. Повечето от организациите ще бъдат подкрепени за първи път от програмата, като така обхватът на въздействие продължава да расте. Сред тях са организации от Русе, Габрово, София, Пловдив, Стрелча и др. Проектите ще бъдат реализирани в различни населени места - Перник, Враца, Кюстендил, Благоевград, Добрич, Видин, Варна, Бургас, както и в по-малки населени места като Равда, Божурица, Бузовград, Бусинци, Величково, Ветринци, Габровница, Галиче, Ганчовец, Долна Диканя, Долна Секирна, Долни Вадин, Житница, Ковачица, Куртово Конаре, Лик, Негушево, Смоляновци, Хухла, Царевец, Чирен и др.

От сцената на Joy Station Никола Рахнев, създател на „Гората.бг“ и член на журито, цитира строфи на Дамян Дамянов и поздрави всички организации, достигнали до финалния етап на конкурса. „Когато си на дъното на пъкъла, когато си най-тъжен и злочест. От парещите въглени на мъката, сам направи си стълба и излез. Всички, които кандидатстваха, всички, които достигнаха до тук, са от една страна хората, които създават тези стълби, а за стотици хиляди хора в България – те са самите стълби. Аз искам от сърце да ви благодаря на всички вас, за всичко, което правите. Защото вие правите нещо много специално – когато навсякъде е тъмно, когато навсякъде е трудно, вашите сърца сияят и правят света ни светъл и смислен“, коментира той.

Сред финалистите бяха и редица проекти, насочени към културата и различни образователни инициативи. „Там, където държавата е абдикирала, се появява ангел – и този ангел за 100. основно училище беше „Фантастико“, заяви Росен Богомилов, директор на 100. ОУ „Найден Геров“. С подкрепата на програмата ще бъдат ремонтирани класни стаи в училището в кв. „Фондови жилища“ в София.

„Фантастико до теб“ ни даде възможността да усетим подкрепата на бизнес общността към детските градини и въобще към различните деца. Сбъднахте една наша мечта – децата в детската градина, още преди 7 години, да създадат една площадка на приятелството“, сподели Мария Врачева, директор на Детска градина 117 „Надежда“ в София. Със средствата от програмата ще бъде създадена детска площадка, адаптирана за деца с двигателни затруднения и ще бъде подкрепено тяхното емоционално и социално развитие.

За трета година програмата ще подкрепи и проекта „Школа по химия за най-добрите български ученици“ на Сдружението на олимпийските отбори по науки. „Искаме да благодарим за прекрасното партньорство вече няколко години. Благодарение на „Фантастико“ и ние пораснахме, благодарение на „Фантастико“ развиваме и допълнителни проекти, благодарение на „Фантастико“ за трета поредна година ще се направи Школата за най-добрите ученици по химия в България“, каза Вълкан Горанов, изпълнителен директор на Сдружението.

„Фантастико до теб“ 2026 ще подкрепи и образователна инициатива, свързана с пътната безопасност чрез проекта „Шофирай със сърце и разум – преживей, научи, спаси живот“ на Фондация „Ани и Явор: Ключът е любовта“. „Всяка една от каузите е толкова смислена и това ми дава изключителна надежда и смисъл. Защото понякога е много трудно, когато заставаш зад една кауза и се отдаваш на нея. Моята дъщеря и нейният приятел загубиха живота си 2023 г. и оттогава ние се опитваме да направим така, че пътната безопасност да бъде опозната дотолкова, че всеки един от нас носи своята отговорност да спасим децата си на пътя“, сподели Десислава Малчева, председател на Фондацията.

Тазгодишното издание на програмата ще подкрепи и няколко образователни инициативи в сферата на здравеопазването. „Преди около 5 години ние бяхме просто семейство, което търсеше помощ и информация, за да можем да спасим детето си. 5 години по-късно ние вече сме организация, която се опитва да промени с всички възможни сили ситуацията за тези хора в България. Без „Фантастико“ нямаше да успеем да сме там, където сме днес и от сърце благодарим за подкрепа и за всичко, което правите за нас“, сподели Лидия Витанова от Сдружение „Заедно срещу саркома“. Организацията получава подкрепа за трета година.

Финансиране от програмата ще получи и проектът „Първа помощ за малки герои“ на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. „Признателни сме, че „Фантастико до теб“ дава шанс на родителите да бъдат до децата си по възможно най-адекватния начин в най-стресиращия, най-ужасния и най-нежелания момент за един родител – тогава, когато вижда, че неговото дете има нужда от помощ“, каза Мария Пойразова от екипа на спешната болница.

„Когато аз бях тийнейджърка, ми се искаше да има някой да застане до мен и да ми каже „Не е нормално да те боли така“. Когато аз бях в една по-късна възраст и се борех с репродуктивни проблеми, ми се искаше да има някой, който да застане до мен и да ми каже „Това дали ще станеш майка не определя стойността ти като човек. И въпреки че е трудно, най-вероятно ще се случи“, сподели Катерина Иванова от Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“. Подкрепеният проект на организацията е насочен към превенция на ендометриозата и поликисотзата при млади момичета.

Подкрепа получи и проектът „На кино, на село“. „Тази година сме в цели 15 села и целим да има популярна кино дейност в различни части на България. Догодина ще можем да стигнем до 20, в които всеки месец ще има такива прожекции с допълнителни съпътстващи програми за деца. Ще развиваме едно културно общество, каза Петра Тонева от Фондация „Кино – будител“.

„Фантастико до теб“ ще подкрепи и три проекта в област „Спорт“. „Аз преди 13 години седнах в инвалидна количка, аз съм вярващ човек и видях, че Господ може да превърне трагедията в триумф и аз може да не мога да ходя, но виждам деца, които едва са се движили, които не можеха да ходят, сега бягат, скачат, участват в състезания, печелят медали. Тази награда е не само за мен, за залата, за всяко дете, на което са му казвали „Не можеш, стой отстрани, гледай останалите как участват във физическо възпитание и спорт в часа“, за всички семейства, които са се отказали и се борят срещу диагнозата, за тях е наградата“, заяви Светослав Самуилов от Спортен клуб „Захариев Файт Тийм“, гр. Русе. След тежка катастрофа той посвещава живота си на това да тренира и помага на деца и младежи с увреждания.

Сред подкрепените организации в област „Околна среда“ е Университетският аварийно-спасителен отряд. „С подкрепата, която имаме, ще обновим екипировката си и тази подкрепа идва в правилния момент, защото пожароопасният сезон започва скоро и ще можем да работим по-ефективно“, сподели Емил Николов.

Всички финалисти получиха специалната статуетка на „Фантастико до теб“ – ангел, изработен от Цветелина Павлова. За вдъхновяващата атмосфера на събитието допринесоха емоционалните изпълнения на арфа на Юлия Дерменджиева от Националното музикално училище.

Пълният списък на одобрените проекти можете да откриете тук.