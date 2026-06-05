Ирена Борисова е назначена за заместник-министър на правосъдието

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Ирена Тодорова Борисова бе назначена днес за заместник-министър на правосъдието.

Тя е завършила право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Професионалният й път е изцяло свързан с Министерството на правосъдието, където от 2005 г. последователно заема експертни длъжности в дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“. В периода 2009 – 2015 г. изпълнява и функциите на началник на отдел „Международно сътрудничество и правна помощ по наказателни дела“, уточняват от министерството.

Ирена Борисова притежава дългогодишен опит в областта на международното и европейското наказателно право, международното правно сътрудничество и изготвянето на законодателни политики.

Участвала е в процеса по присъединяване на България към Европейския съюз, в разработването на актове на Европейския съюз и Съвета на Европа, както и в подготовката на редица законодателни промени в наказателно-правната област.

Представлявала е Република България в множество международни формати и експертни органи, включително в Комитета MONEYVAL към Съвета на Европа и в работни групи на Съвета на ЕС и Европейската комисия по въпросите на наказателното право, противодействието на изпирането на пари, финансирането на тероризма, трафика на хора и защитата на жертвите на престъпления.