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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22987999 www.24chasa.bg

Ваня Стефанова прати официално искане до Сърбия да ни върнат банкера Мавродиев

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Стоян Мавродиев

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова подписа искане за екстрадиция на банкера Стоян Мавродиев, задържан на територията на Република Сърбия.

В молбата до сръбския министър на правосъдието се иска Мавродиев да бъде предаден на българските власти с цел провеждане на наказателно преследване за извършено престъпление по чл. 203, ал. 1, вр. чл. 201, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс на Република България.

Стоян Мавродиев е обявен за международно издирване въз основа на Европейска заповед за арест, издадена от Софийски градски съд по искане на Софийска градска прокуратура и потвърдена от Софийски апелативен съд. Той е обвинен за длъжностно престъпление по досъдебно производство, провеждано под ръководството и надзора на СГП.

Предстои в началото на следващата седмица молбата да бъде изпратена до сръбските власти чрез Министерство на правосъдието. Предаването на лицето ще се осъществи със съдействие на Интерпол.

Стоян Мавродиев

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