Оставиха зад решетките бизнесмена, обвинен в пране на пари и престъпления против околната среда

Участвал в организирана престъпна група, действала на територията на Пловдив, Садово и село Оризари

Пловдивският окръжен съд взе най-тежката мярка "задържане под стража" спрямо обвинения в пране на пари и престъпления против околната среда бизнесмен Станчо Василев. Според прокуратурата той е участвал в организирана престъпна група в периода между 1 октомври 2023-а и 2 юни 2026 г., действала на територията на Пловдив, Садово и село Оризари. Изпраните пари пък са 3 027 728, 44 лева (1 548 052,97 евро), съобщиха от Окръжния съд в Града на тепетата.

За престъпленията, в които е обвинен Василев, законът предвижда наказание лишаване от свобода над три години. Магистратите приеха, че от събраните доказателства може да се направи обосновано предположение за вината му, както и че съществува реална опасност да се укрие или да извърши друго, ако бъде оставен на свобода. Освен това може да попречи за разкриването на обективната истина, да повлияе на свидетели и да укрие доказателства.

Определението не е окончателно и подлежи на протест и обжалване пред Апелативния съд в Пловдив.

По-рано днес от прокуратурата съобщиха, че част от престъпленията, от които групата е генерирала значителни финансови ресурси, са извършвани в чужбина. Те са свързани с избягване на заплащането на дължими митнически сборове за стоки от Китай - хладилен газ (фреон). Това ставало чрез документи с невярно съдържание за произход, количество и качество на стоките. Също така и с внос, съхранение, търговия и разпространение на територията на страната и други държави от ЕС, на значителни количества флуоросъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества, които се отделят при употребата на фреон, в нарушение на Регламентите на Европейския съюз. Данъчните престъпления са извършени на територията на Република България. С Василев е обвинен още един мъж.