Йотова отговори на ДБ за квотите в ЦИК: Спазен е Изборният кодекс

Определянето на квотите в ЦИК следва стриктно алгоритъма, предвиден в разпоредбата на чл. 46, ал. 8 от Изборния кодекс, категорични са от "Дондуков" 2. Това означава, че ПП и ДБ трябва да си разделят две места в комисията

Президентът Илияна Йотова отговори задочно на искането на "Демократична България" за ново разпределение на квотите за попълване на местата в Централната избирателна комисия (ЦИК). в специално съобщение от "Дондуков" 2 подчертаха, че държавният глава е спазил стриктно Изборния кодекс.

По-рано днес съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов поискаха едно от местата, дадени на ДПС да отиде при тях, за да може ДБ да имат двама членове на ЦИК, а ПП - един.

Миналия петък държавният глава обяви старт на процедурата по подмяна на състава на Централната избирателна комисия - настоящият е изтекъл мандат от средата на юли. Йотова даде 7 от 15-те места в комисията на "Прогресивна България", 3 на ГЕРБ и 2 на ДПС. "Продължаваме промяната" и "Демократична България" получиха общо две места, тъй като се явиха като коалиция на парламентарния вот, а "Възраждане" получи една позиция. По закон нито една парламентарна група не може да има мнозинство в ЦИК, а според сметките на "Дондуков" ПБ трябваше да вземе 8, затова и позициите бяха редуцирани с една.

"Изборният кодекс установява конкретни правила при разпределянето на членовете на ЦИК с оглед парламентарното представителство на партиите и коалициите според последно проведените парламентарни избори.

Президентът е задължен да изпълни своето правомощие по чл. 46, ал. 4 от Изборния кодекс да определи правила за процедура за назначаване на състав на ЦИК само съобразно законовата рамка. В тази връзка Изборният кодекс не предоставя право на преценка на президента по какъв начин да приложи Метода на най-големия остатък (Хеър-Ниимайер). Определянето на квотите в ЦИК следва стриктно алгоритъма, предвиден в разпоредбата на чл. 46, ал. 8 от Изборния кодекс", категорични са от екипа на Йотова.