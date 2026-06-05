Стартират работата по последния участък от югозападната дъга на столичното околовръстно

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"Най-сетне - зелена светлина за Околовръстното. Имаме повод за голям оптимизъм Правителството подписа решението, с което се дава ход на довършването на последния участък от югозападната дъга на Софийския околовръстен път", това съобщи във фейсбук профила си кметът на София Васил Терзиев.

По думите му "този пуст проект" най-сетне излиза от задъдената улица след 25 години чакане.

Ето какво още пише Терзиев:

За софиянци Околовръстното не е въпрос на асфалт. То е време със семействата ни, по-чист въздух и край на задръстванията, които изпиват енергията на града ни.

Това беше тема номер едно при всяка моя среща с всеки министър на регионалното развитие и благоустройството. Не спряхме да настояваме, че София не може да чака повече.

В края на 2025 г. Столичната община прехвърли на държавата всички необходими общински имоти, за да разчистим пътя за реалното строителство. Сега, с решението на МОСВ да не се извършва нова процедура по ОВОС, се спестяват години бюрокрация. Предстоят поръчки за проектиране и строителство, като реалистичната цел е трасето от бул. „Бъкстон" до АМ „Струма" да бъде готово до 2031 г.

Повече от път – достъп до здраве

Този проект е жизненоважен и заради Националната детска болница. През октомври 2025 година подписахме споразумение с АПИ и Здравната инвестиционна компания за детска болница, защото достъпът на децата, родителите и линейките до болницата зависи пряко от довършването на тези 8 километра.

Никоя институция не е остров

Винаги съм вярвал, че когато спрем да си прехвърляме топката и започнем да работим заедно, София печели. Решението на правителството е доказателство за това.

Когато институциите работят за хората, а не за политически точки, резултатите не закъсняват.

Ние сме просто публични служители, чиято задача е да намираме решения. И днес сме една голяма крачка по-близо до решението на един от най-тежките проблеми на София.

Продължаваме работа. С търпение и последователност.