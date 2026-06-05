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Президенството отговори на ДБ: Членовете на ЦИК се разпределят според парламентарното представителство

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Илияна Йотова Снимка: СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Във връзка с постъпили журналистически въпроси по повод правилата за провеждане на публични консултации и процедура за назначаване на състав на ЦИК, утвърдени с указ на президента № 170 от 29 май 2026 г., прессекретариатът на държавния глава информира следното:

Изборният кодекс установява конкретни правила при разпределянето на членовете на ЦИК с оглед парламентарното представителство на партиите и коалициите според последно проведените парламентарни избори.

Президентът е задължен да изпълни своето правомощие по чл. 46, ал. 4 от Изборния кодекс да определи правила за процедура за назначаване на състав на ЦИК само съобразно законовата рамка. В тази връзка Изборният кодекс не предоставя право на преценка на президента по какъв начин да приложи Метода на най-големия остатък (Хеър-Ниимайер). Определянето на квотите в ЦИК следва стриктно алгоритъма, предвиден в разпоредбата на чл. 46, ал. 8 от Изборния кодекс.

Това стана ясно, след като промяна в разпределението на квотите за попълване на състава на ЦИК поискаха от "Да, България". На брифинг в парламента двамата съпредседатели Ивайло Мирчев и Божидар Божанов настояха, че президентът Илияна Йотова е допуснала грешка при разпределението и поискаха да издаде нов указ за предстоящите консултации.

Илияна Йотова

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