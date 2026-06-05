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17-годишен е в болница след верижна катастрофа на магистрала "Тракия"

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Линейка СНИМКА: Архив

Момче на 17 години е откарано за преглед в болница след верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия" в област Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Оттам уточниха, че сигнал за инцидента на 217-тия километър в посока Бургас е получен малко след 16:00 часа.

По първоначална информация катастрофата е между три леки автомобила, управлявани от трима мъже на 83, 66 и 51 години. Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. Пострадалото момче е пътник в едната от колите. На място има полицейски екип. Временно движението в района на местопроизшествието се осъществява в една лента.

Вчера движението на главния път от Стара Загора към автомагистрала "Тракия", който е и основна пътна артерия от Стара Загора към Димитровград, в района на птицекомбината и село Загоре временно се осъществяваше двупосочно в едната лента. 

Линейка СНИМКА: Архив

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