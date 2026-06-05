Външно потвърди за кореспонденция по случая „Невзоров“, препратена е към ДАНС

През 2025 г. по темата със собственика на украинската корпорация КУБ Олег Невзоров е осъществявана кореспонденция, която е била препратена по компетентност към Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) след запитване във връзка с думите на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по-рано днес.

Има данни за действия, извършени от посланика на Украйна, които са след издадената принудителна административна мярка на Олег Невзоров и преди нейното оттегляне, проверете във външното ни министерство, доколкото знам, е подадена нота, има някакви документи, каза по-рано в кулоарите на парламента Демерджиев.

От МВнР добавят, че впоследствие ДАНС е отменила издадената от нея заповед, пише БТА.

През 2026 г. в МВнР не е постъпвала информация във връзка със случая на Олег Невзоров. Министерството на външните работи отбелязва, че не коментира съдържанието на дипломатическа кореспонденция, обменяна по дипломатически канали.

Движението на Олег Невзоров е проследено, а съответната информация е предоставена на ДАНС, каза в сряда Иван Демерджиев. Той уточни, че по случая се извършва проверка, която обхваща информация както от ДАНС, така и от Министерството на вътрешните работи и Министерството на външните работи. По думите на Демерджиев принудителната административна мярка, наложена на Невзоров, е била основана на сериозни съмнения за участие в престъпни дейности от различен характер, а не на единично нарушение.

В края на май кметът на Варна Благомир Коцев заяви, че е спряно строителството на незаконен комплекс в местността "Баба Алино" край Варна с инвеститор украинска фирма. Министър-председателят Румен Радев коментира, че случаите на незаконно строителство край Варна не са изолирани и засягат националната сигурност. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков каза за случая, че всички институции са били с „широко затворени очи" за незаконното строителство.